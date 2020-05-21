Выплаты семьям с детьми в регионе будут производить по трем мерам социальной поддержки

Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет и выплаты на детей в возрасте до 3 лет стартуют в Новосибирской области с 1 июня в соответствии с инициативами президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, с 12 мая в регионе идет прием заявлений на единовременную выплату 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет. По информации Отделения Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, выплаты начнутся с 1 июня, прием заявлений будет осуществляться до 1 октября. По предварительным подсчетам данная выплата распространяется на более 400 тысяч детей Новосибирской области, и на текущий момент поступило 1 474 заявления. Заявление можно подать через Единый портал госуслуг, лично через клиентские службы Пенсионного фонда, либо МФЦ. Заявление может быть подано одним из родителей либо их законными представителями.

Еще одна выплата для семей с детьми – ежемесячное пособие на детей в возрасте до 3 лет в апреле, мае и июне. Размер выплаты составляет 5 000 рублей. По данным Отделения Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области в апреле и мае уже перечислены денежные средства: в апреле количество получателей составило 30 527 человек, в мае – 40 058. Благодаря отмене ограничения, связанного с наличием материнского капитала, этой мерой будет охвачено еще около 20 тысяч детей. С 1 июня начнется перечисление выплат на детей в возрасте до 3 лет, родившимся с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. Уже принято 169 заявлений.

Министерство труда и социального развития Новосибирской области с 6 мая осуществляет прием заявлений на ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет включительно. Ее размер составляет 6 018,5 руб. Начало выплат запланировано на июнь. Уже поступило 2 785 заявлений. Заявление о назначении ежемесячной выплаты подаётся родителем (опекуном, попечителем) ребенка либо уполномоченным представителем в центр социальной поддержки населения по месту жительства или месту пребывания родителя по предварительной записи, в МФЦ, через портал госуслуг или почтой. Образец заявления можно скачать на главной странице министерства труда и социального развития Новосибирской области.

В регионе оказывается поддержка семьям с детьми, где родители потеряли работу после 1 марта. Доплату в размере 3 000 руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка уже получили 3 061 безработный. Выплата распространяется на период с апреля по июнь текущего года.

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