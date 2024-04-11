Уральские авиалинии отказались от самолета, севшего в поле в Новосибирской области

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отказались от эксплуатации Airbus A320, который совершил экстренную посадку в пшеничном поле в Новосибирской области.

Перевозчик пояснил, что оценили все риски, в случае возвращения к полетам воздушного судна. Один из них — отсутствие поддержки производителя Airbus.

— За последние 7 месяцев мы рассматривали варианты транспортировки судна с поля и обсуждали взлет с подготовленной замерзшей поверхности. Однако расчеты показали, что плотность грунта недостаточна, а Airbus 320 может взлетать только с искусственной площадки, — пояснила «Известиям» пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова.

Перевозчик так же склонялся к варианту с постройкой взлетной полосы, но и от него пришлось отказаться из-за неоправданных в данном случае финансовых затрат.

Собеседник издания отметил, что аренда поля компании уже обошлась в 1,2 миллион рублей. Плюс 9,3 миллиона потрачено на охрану авиамашины, ограждение, транспорт и прочее. При этом Уральские авиалинии все это время поддерживают техническое состояние самолета, а это тоже стоит немалых денег.

Напомним, авиаинцидент произошел 12 сентября 2023 года. Борт «Уральских авиалиний» следовал по маршруту «Сочи – Омск», но выполнил аварийную посадку на территории Новосибирской области. К счастью, 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка, остались живы.

С того дня Airbus A320 остается на том самом месте, куда приземлился 7 месяцев назад.

Ранее глава Убинского района Олег Конюк заявлял, что хочет попросить у «Уральских авиалиний» оставить севший в поле самолет жителям райцентра для истории.

— Если они, вдруг, не будут взлетать, не будут забирать самолет, я буду просить, чтобы они сняли с него все ценное и что им нужное: двигатель, бортовые компьютеры и другие рабочие запчасти. Отправить на металлолом — это же трудоемкий процесс: его нужно разрезать, технику пригнать, транспортировать. На мой взгляд, оно того не стоит, — пояснил Олег Конюк.

На данный момент руководитель района не в курсе о решении авиакомпании отказаться от Airbus A320.