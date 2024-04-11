Затоплены 45 приусадебных и 50 дачных участков в Новосибирской области

В Новосибирской области из-за весеннего паводка подтоплены 45 приусадебных и 50 дачных участков: в пяти населенных пунктах Новосибирского, Краснозерского районов и Тогучина, а также в двух СНТ на территории Новосибирского района.
По сообщению правительства региона, для районов создан запас продовольствия, организовано дежурство расчетов добровольных пожарных команд и медицинских постов.
В низменных участках, где перекачка и водоотведение не представляются возможными, ведется мониторинг обстановки.
Для оказания адресной помощи жителям проводится соответствующая работа.
Ранее редакция сообщала о том, что круглосуточный мониторинг установлен в Новосибирской области для противодействия паводку.
Источник фото: Freepik / Автор: wirestock
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