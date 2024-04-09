Евгений Гаврилов: Центр Новосибирска стыдно показывать гостям города

Генеральный директор, председатель правления группы компаний «Химметалл», заместитель председателя Общественного экспертного совета при мэре города Новосибирска Евгений Гаврилов прокомментировал нашумевшее выступление блогера Артемия Лебедева с критикой Новосибирска:

— В чем я полностью согласен с Лебедевым, так это в том, что у нас в Новосибирске в принципе отсутствует центр города как место, привлекательное для горожан. Место, куда хочется приехать погулять, привести детей, показать гостям. У нас весь центр превращен в большую парковку, где машины стоят круглосуточно, где грязь и слякоть.

Для каждого города центр — это витрина, где расположены прогулочные зоны, общественные пространства, кинотеатры, кафе, рестораны. У нас до сих пор нет пешеходной улицы. Наверное, мы единственные из городов-милионников России, где она так и не появилась, несмотря на многолетние обсуждения. Ее закрывают для транспорта на месяц-два в год, и это мотивируют тем, что соседние улицы встают в пробках, так как припаркованные машины стоят в три ряда. Я уже много лет говорю об этом и предлагаю не изобретать велосипед при решении проблемы, а использовать практики других крупных городов. Нужно поставить задачу планирования трафика, нужно четко прописать, как могут ездить машины в центре, где стоять, и особенно учесть, что стоянка не должна быть круглосуточной. У муниципалитета должна быть возможность ежедневно приводить в порядок парковки с помощью техники. Мы, новосибирцы, действительно катастрофически устали от такого отношения к обустройству центрального общественного пространства города.

Огромной проблемой для Новосибирска также является грязь на дорогах и их состояние. Но для решения этого вопроса необходим серьезный комплексный подход. Это я тоже подтверждаю.

С чем я не согласен, так это с тем, что в Новосибирске вообще негде погулять. У нас прекрасный зоопарк, и лично я всегда везу гостей именно туда, а не в центр города. Все остаются в восторге: чисто, много зелени, просторно, ухоженные животные. У нас прекрасная набережная, где тоже приято прогуляться и комфортно отдохнуть. С прошлого года на левом берегу открылся парк «Арена». Есть немало душевных локальных общественных пространств. Но я понимаю, что этого недостаточно.

Надеюсь, что с приходом в мэрию новой команды мы все вместе будем решать накопившиеся проблем. Большего ухудшения ситуации новосибирцы уже не простят. Мы, третий город в России, не можем быть хуже всех, не можем себе позволить жить в таком свинарнике, с такими дорогами. Надеюсь, что предложения, которые я включал в свою программу как кандидат в мэры, будут изучены и использованы в работе. Тем более что это не взятые с потолка показатели, а выстраданное мнение экспертов, которые провели большую аналитику. Это те решения, которые не просто назрели, а даже перезрели и давно должны быть реализованы, но все упирается в кадры. Даже на примере Новосибирска мы видим: там, где с кадрами все нормально, — процессы идут и нормально работают, а где с кадрами не повезло, — все проваливается.

Как коренного новосибирца и патриота города меня интересует обустройство центра Новосибирска, и в ходе беседы с ключевым кандидатом в мэры мы договорились о взаимодействии, что мои предложения будут учтены в работе новой команды. Посмотрим, как эти договоренности будут выполняться.