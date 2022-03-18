Рекламодателям

Ушел из жизни Павел Бобошик

  • 18/03/2022, 17:14
новости Новосибирска
Он был «стекольным королем Чехии» и помог стать лучшим стеклотарному предприятию в Сибири.

Ушел из жизни председатель Совета директоров ООО «Сибирское стекло» Павел Бобошик (24.09.1963 – 16.03.2022). Два года он боролся с тяжелым заболеванием, сообщила пресс-служба РАТМ Холдинг.

— Лидерами не рождаются, они делают себя сами. В начале 90-х, взяв у отца взаймы 30 тыс. крон, Павел создал и возглавил компанию SAHM s.r.o., которая впоследствии стала крупнейшим производителем стеклотары в Центральной и Восточной Европе. Получив неофициальный титул «стекольный король Чехии», лучший в своем деле, он помог стать лучшим стеклотарному предприятию в Сибири, поскольку увидел в нем колоссальный потенциал. И этот потенциал реализован во многом благодаря неиссякаемой энергии Павла Бобошика, — говорится в сообщении, размещенном на сайте холдинга.

С РАТМ Холдингом Павел Бобошик начал сотрудничать в 2012 году, стремительно завоевав доверие и авторитет у коллег и истеблишмента — руководил АО «Завод «Экран» и ООО «Сибирское стекло», а в 2021 году занял пост председателя Совета директоров «Сибстекла».

— Работать в России, как сказал сам Павел, ему интереснее, чем в Европе. Он знал, что успех связан с действием, и действовал, ориентируясь на высокий результат — обеспечивая воплощение в жизнь бизнес-идей, организацию производственных процессов или продвижение новых проектов. Его уникальные личные качества, бесценный опыт и профессионализм позволили компании укрепить позиции на рынке и отношения с партнерами. Он никогда не боялся выйти за пределы того, что освоил в совершенстве и вдохновлял людей на достижение целей, поддерживая их в развитии возможностей, — вспоминают в РАТМ Холдинге. — Павел был с нами десять лет, и говорить о нем в прошедшем времени тяжело… Это огромная потеря для всех нас, отраслевого сообщества и деловых кругов региона. Он умел рассмотреть большое в малом и с разных сторон, отделять важное от ненужного и четко определять приоритеты. Интеллектуал, сильный, добрый, душевно щедрый и широко мыслящий — таким он останется в наших сердцах.

РАТМ Холдинг выражает соболезнования семье и близким, разделяя боль утраты. Редакция Infopro54 также соболезнует семье и коллегам Павла Бобошика.

Фото редакции

750

Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Чехия Новосибирск

Теги : Павел Бобошик


0
0

Комментировать

пока нет комментариев
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В Кузбассе отказались от масочного режима

15/03/2022, 13:21

McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

14/03/2022, 17:01

В Сибирском таможенном управлении работает «горячая линия» для участников ВЭД и беженцев

10/03/2022, 17:05

Омские аграрии активно страхуют урожай

09/03/2022, 18:36

Актуальный разговор

Интервью

Мода навсегда. Несмотря ни на что

Все материалы
Лента новостей

Поставщики подняли цены рестораторам и отельерам

18/03/2022, 19:00

Организаторы несанкционированного митинга в Новосибирске выплатят полиции еще около 2,8 млн рублей

18/03/2022, 18:43

Денис Трофимчук возглавит МегаФон в Новосибирске

18/03/2022, 17:31

Банк «Урал ФД» разработал новый пакет расчётно-кассового обслуживания «Твой ВЭД»

18/03/2022, 17:10
Популярное

В магазинах и аптеках резко вырос спрос на презервативы

18/03/2022, 12:46

Эксперты перечислили лекарства, которые могут исчезнуть с прилавков из-за санкций

18/03/2022, 12:23

Ученые объяснили, почему неэффективен масочный режим

17/03/2022, 11:59

Марокканская авиакомпания Royal Air Maroc отменила все рейсы в Россию

17/03/2022, 10:47

VK Group намерена перезапустить два сервиса сообщений

16/03/2022, 15:31

Мошенники используют фейковые сайты, предназначенные для проверки банковских карт

16/03/2022, 13:17

«Яндекс» планирует продать «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен»

16/03/2022, 11:14
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Планирование преемственности: основные аспекты
24/02/22, 14:47

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Получайте и отправляйте денежные переводы за рубеж через Банк «Левобережный»

18/03/2022, 17:06

ВТБ расширил ипотеку с господдержкой на частные дома

18/03/2022, 10:34

ВТБ запустил специальный курс покупки валюты у предпринимателей

17/03/2022, 18:22

Клиенты Банка «Левобережный» получают баллы по картам для бизнеса

17/03/2022, 18:20

Новосибирский Сбербанк предложил меры господдержки для предпринимателей

17/03/2022, 17:29

Что делать со сбережениями. Как не потерять деньги, и, по возможности, приумножить, хотя бы в отсроченной перспективе. Эксперты советуют разные варианты. А что выберете Вы?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

В Новосибирске резко подорожали прокладки и памперсы

Для новосибирских зернотрейдеров будут выбивать льготные ж/д тарифы

Потребительский ажиотаж быстро закончится

Новосибирские «ипешники» вышли в лидеры по стране по просроченным долгам перед банками

Генпрокуратура проверит сообщения о завышении цен на сахар

Финансы

В России снова заработали кредитные каникулы

В России снова заработали кредитные каникулы

У рубля есть шанс на удачное завершение недели

2022 год ускорит рост кредитования машин с пробегом

Кондитеры готовятся к росту цен, сокращению спроса и выходу в КНР

Кредитные каникулы не бесплатны

Политика

новости Новосибирска

Организаторы несанкционированного митинга в Новосибирске выплатят полиции еще около 2,8 млн рублей

Новосибирским военным попытались предъявить счет

Сессия горсовета Новосибирска началась с «существ» и «сепаратистов»

Возбудить дело по налоговым преступлениям теперь можно только после заключения ФНС

Еще трое новосибирцев погибли в спецоперации на Украине

Недвижимость

новости Новосибирска

Застройщики снова предлагают возобновить программу региональной ипотеки

Какие меры поддержки уже предложили строительной отрасли?

Вопрос со строительством на одной из приаэродромных территорий Новосибирска решен

Губернатор решил не приукрашивать ситуацию с реализацией крупных проектов в области

В Новосибирске спрос на дачи вырос на 30% за три года

Технологии

новости Новосибирска

Новосибирские ученые улучшили программу для прогнозирования извлекаемых запасов нефти

Российский бизнес заинтересовался брендами уходящих иностранных компаний

Новосибирская область готовится к девятому «Технопрому»

Новосибирская область претендует на миллиарды рублей из Фонда национального благосостояния

На рынке труда активизируется охота на профессионалов

Телекоммуникации

Новости бизнеса

Денис Трофимчук возглавит МегаФон в Новосибирске

В Новосибирске растет популярность технологий «умного» дома

30% IT-системы здравоохранения области работает на отечественном софте

Грозит ли IT-отрасли исход специалистов за рубеж?

На рынке труда активизируется охота на профессионалов

Агропром

новости Новосибирска

Для новосибирских зернотрейдеров будут выбивать льготные ж/д тарифы

Из новосибирских магазинов может исчезнуть молоко в картонных упаковках

Заксобрание Новосибирской области выйдет с обращением к Михаилу Мишустину

Региональный парламент снова начал войну с агрохолдингами?

В Минсельхозе области готовятся подстраховывать хозяйства с импортной техникой

Транспорт

Режим закрытого неба на юге России продлен до 26 марта

Режим закрытого неба на юге России продлен до 26 марта

Новым автобусам не хватает водителей

В Маслянино отремонтируют дорогу разбитую большегрузами

Сибирская железнодорожная логистика разворачивается на Восток

В Новосибирске оценят, как дороги города пережили зиму

Медицина

новости Новосибирска

Центр лучевой терапии откроется на базе горбольницы к концу марта

Инсулинсодержащие препараты в Новосибирске подорожали на 34%

Санаторий «Рассвет»: программу кешбэка продлили до 30 апреля

В правительстве области заверяют, что все больницы региона обеспечены необходимыми медикаментами

30% IT-системы здравоохранения области работает на отечественном софте

Авто

Новости бизнеса

2022 год ускорит рост кредитования машин с пробегом

Сложная политическая ситуация в стране привела к повышенному спросу на подержанные автомобили

За пандемию автодилеры серьезно потеряли позиции на сегменте постгарантийного обслуживания

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

Упадут ли цены на авто?

Туризм

Новости туризма

С 15 марта возобновляется программа туристического кешбэка

Новосибирская область претендует на статус флагмана медицинского туризма

Новосибирских экскурсоводов в 2022 году ждет аттестация, а в самой отрасли туризма пройдут маркетинговые исследования

Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране

Чемпионаты по хоккею и волейболу дают Новосибирску редкий шанс для развития туризма

Общество

Новости Новосибирска

В Новосибирске резко подорожали прокладки и памперсы

В России снова заработали кредитные каникулы

Новым автобусам не хватает водителей

За неделю количество вакансий в регионе сократилось на 8%

В Новосибирск приезжают первые беженцы с Донбасса

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска