Ушел из жизни Павел Бобошик

Ушел из жизни председатель Совета директоров ООО «Сибирское стекло» Павел Бобошик (24.09.1963 – 16.03.2022). Два года он боролся с тяжелым заболеванием, сообщила пресс-служба РАТМ Холдинг.

— Лидерами не рождаются, они делают себя сами. В начале 90-х, взяв у отца взаймы 30 тыс. крон, Павел создал и возглавил компанию SAHM s.r.o., которая впоследствии стала крупнейшим производителем стеклотары в Центральной и Восточной Европе. Получив неофициальный титул «стекольный король Чехии», лучший в своем деле, он помог стать лучшим стеклотарному предприятию в Сибири, поскольку увидел в нем колоссальный потенциал. И этот потенциал реализован во многом благодаря неиссякаемой энергии Павла Бобошика, — говорится в сообщении, размещенном на сайте холдинга.

С РАТМ Холдингом Павел Бобошик начал сотрудничать в 2012 году, стремительно завоевав доверие и авторитет у коллег и истеблишмента — руководил АО «Завод «Экран» и ООО «Сибирское стекло», а в 2021 году занял пост председателя Совета директоров «Сибстекла».

— Работать в России, как сказал сам Павел, ему интереснее, чем в Европе. Он знал, что успех связан с действием, и действовал, ориентируясь на высокий результат — обеспечивая воплощение в жизнь бизнес-идей, организацию производственных процессов или продвижение новых проектов. Его уникальные личные качества, бесценный опыт и профессионализм позволили компании укрепить позиции на рынке и отношения с партнерами. Он никогда не боялся выйти за пределы того, что освоил в совершенстве и вдохновлял людей на достижение целей, поддерживая их в развитии возможностей, — вспоминают в РАТМ Холдинге. — Павел был с нами десять лет, и говорить о нем в прошедшем времени тяжело… Это огромная потеря для всех нас, отраслевого сообщества и деловых кругов региона. Он умел рассмотреть большое в малом и с разных сторон, отделять важное от ненужного и четко определять приоритеты. Интеллектуал, сильный, добрый, душевно щедрый и широко мыслящий — таким он останется в наших сердцах.

РАТМ Холдинг выражает соболезнования семье и близким, разделяя боль утраты. Редакция Infopro54 также соболезнует семье и коллегам Павла Бобошика.