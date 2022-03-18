Денис Трофимчук возглавит МегаФон в Новосибирске

«Новосибирская область – один из важнейших регионов для МегаФона и часто становится пилотной площадкой для стратегических проектов. Так, именно в Новосибирске впервые в стране появилась связь 4G, в этом году мы запустили в городе модернизированную сеть, полностью готовую к внедрению 5G. Уверена, что под руководством Дениса, который имеет большой управленческий опыт и высочайшие компетенции, МегаФон продолжит укреплять позиции на телеком-рынке региона и реализует новые амбициозные проекты для цифрового развития территории», – отмечает Анастасия Спешилова, директор по региональному развитию МегаФона в Сибири и на Дальнем Востоке. «Сегодня телеком – это ключевая, стратегически важная сфера, от которой во многом зависит стабильность экономики региона. Качественная связь и быстрый мобильный интернет – неотъемлемая часть комфортной среды для жизни, образования и работы людей. Поэтому моя главная задача – сделать МегаФон лучшим оператором и надежным цифровым партнером для наших абонентов, бизнес-партнеров и госзаказчиков в Сибири. В первую очередь за счет внедрения инновационных цифровых продуктов, роста уровня сервиса и укрепления технологического преимущества компании», – комментирует Денис Трофимчук.

Денис Трофимчук окончил Хабаровский институт инфотелекоммуникаций СибГУТИ по направлению «Сети связи и системы коммутации». Карьеру в телекоммуникационной отрасли начал в 2005 году с позиции инженера одного из операторов «большой четверки». В МегаФон пришел в 2015 году на должность руководителя по инфраструктуре, уже через год стал директором Хабаровского регионального отделения, с 2019 года также был директором Дальневосточного филиала компании. С марта 2022 года Денис продолжил свою работу в МегаФоне в Сибири.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 72,4 млн клиентов.