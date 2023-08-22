Ушел в отставку глава Кыштовского района Новосибирской области

Глава Кыштовского района Новосибирской области Николай Кузнецов покинул свой пост. Чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщила администрации района.

В понедельник, 21 августа, Кузнецов отработал свой последний день.

– Исполняет обязанности Шипчин Николай Викторович, глава Кыштовского сельсовета, – отметили в администрации.

Николай Кузнецов родился в 1960 году в деревне Беспаловка Кыштовского района. В молодые годы он учился в Омском ветеринарном институте, затем ушёл в армию. После службы какое-то время работал ветеринаром, а с 1989-го управлял колхозом «Пахарь». В 1995 году стал главой района.

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