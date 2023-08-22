Эколог: «экологической катастрофы» на Манжерокском озере нет

Кандидат биологических наук, заведующий Лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем СО РАН Владимир Викторович Кириллов рассказал о главной причине загрязнения водоёма и современном состоянии экосистемы Манжерокского озера.

— Почему Манжерокское озеро так привлекает ученых?

— Здесь уникальная природа. Озеро является местообитанием около 20 видов водных растений, в том числе водяного ореха. Это теплолюбивое растение, сохранившееся со времён третичного периода. Он растёт в Африке, в Индо-Китае, в Евразии (бассейнах Днепра, Волги, Дона и др.), на Дальнем Востоке, в Алтайском крае и Республике Алтай. Также он часто встречается в окрестностях городов Барнаула, Бийска и сел Тальменка, Озерки и Саввушка.

— Другими словами, водяной орех – не редкое растение?

— Нет, конечно. Более того, раньше этот орех широко употреблялся в пищу. Его сушили, варили, мариновали, использовали как ингредиент или добавляли в муку. Его продавали в огромных количествах, целыми мешками.

Сегодня плавающий водяной орех часто встречается в качестве украшения в водоёмах на дачах и приусадебных участках. Вырастить его вполне возможно, но придётся поддерживать его популяцию.

Чаще всего популяция водяного ореха сокращается из-за деятельности человека. Раньше из-за употребления в пищу, сегодня — из-за сбора туристами. А ещё – это любимое лакомство ондатр, они обожают плоды чилима и принимают активное участие в его истреблении.

Водяной орех можно посадить. Это растение любит тёплый пресный водоём, но не везде оно зацветёт и даст плоды. Соответственно, на следующий год он может и не вырасти снова, и придётся высаживать его опять.

— «Экологическая катастрофа на Манжерокском озере». Владимир Викторович, ваш институт наблюдает за озером много лет. Объясните, пожалуйста, так ли это?

— Во-первых, экологической катастрофы сегодня нет. Точнее, ухудшение экологического состояния озера, что необоснованно называют «экологическая катастрофа», к счастью, позади. Сегодня экосистему озера восстанавливают, и первые результаты уже есть.

Но давайте обо всём по порядку. Манжерокскому озеру более 10 тысяч лет. В природе существует такое явление, как эвтрофикация – естественное старение озер. Протекает оно по-разному и имеет свои особенности в нашем озере Манжерокском.

В середине 1930-х гг. это был проточный водоём, в него впадал ручей, стекавший с крутых склонов межгорной седловины, соединяющей Черепановский кряж с Синюхинским хребтом, благодаря чему была постоянная водная подпитка и регулируемый водообмен. Выход воды из озера осуществлялся по ручью Озерному, который в 60-х годах перекрыли грунтовой плотиной. И хотя плотина имеет водопропускное сооружение, но оно давно находится уже в нерабочем состоянии.

Таким образом, водный баланс на Манжерокском озере был нарушен уже более 50 лет назад. С тех пор ситуация только усугублялась. Озеро начинало зарастать с берегов, и постепенно заросли водной растительности все дальше проникали в водоём.

Первые звоночки об ухудшении состояния озера появились более десяти лет назад, когда водоём стремительно начал мелеть и зарастать, замедлился водообмен, водоём стал «цвести», и люди не смогли в нем купаться. Местные власти обратили на это внимание, разработали проект по очистке озера, и в 2018 году компания ООО «Запсибгипроводхоз» произвела работы, результат которых стал предметом заботы и обсуждения. Оказалось, после проведения процедуры экологической реабилитации Манжерокского озера качество воды находилось на неудовлетворительном уровне.

— Другими словами, восстановительные работы практически не улучшили состояние озера?

— Да, на первый взгляд показалось именно так. Наши исследования показали, что количество взвеси в результате дноуглубительных работ увеличилось и прозрачность воды уменьшилась.

Тогда сразу после дноуглубительных работ наш институт пригласило руководство республики исследовать экологическое состояние озера. По результатам экспертизы, выяснилось, что вода в Манжерокском озере сразу после очистки дна не соответствовала требованиям. Снизилось число видов и количество беспозвоночных животных в толще воды и на дне (планктона и бентоса).

Спрашивается, могло ли улучшиться экологическое состояние озера за последующие годы после расчистки водоёма? Для ответа на этот вопрос в 2021 году наш институт в сотрудничестве с другими организациями выполнил комплексные междисциплинарные исследования озера Манжерокского. Работа была для ботаников, зоологов, гидрологов и гидрохимиков, лимнологов и географов.

— Кто стал инициатором этой экспертизы?

— Заказчиком экспертизы стал курорт «Манжерок». Благодаря этим данным, мы получили объективную картину, которая легла в основу сегодняшних проектов и работ по улучшению экологического состояния озера, в том числе с учетом его природоохранного значения как памятника природы.

— Владимир Викторович, сегодня новый этап экологической реабилитации озера вызывает многочисленные вопросы у общественности.

— Хочу успокоить общественность – никакой экологической катастрофы нет. Сегодня курорт оказывает только положительное влияние, и для возрождения озера, и для развития рекреационного потенциала прилегающей территории.

Благодаря курорту «Манжерок» озеро восстанавливают правильно, на основе научных рекомендаций и современных проектных решений. Благодаря частно-государственному партнёрству Правительства и Сбера мы видим высокую включенность в процесс экологической реабилитации озера. Это, на мой взгляд, гарантия того, что выделенные из бюджета средства будут использованы по назначению.

— В каком состоянии сегодня находится озеро?

— Сейчас озеро пока еще не пригодно в полной мере для рекреационного использования, качество воды нуждается в улучшении. Природные процессы самовосстановления его экосистемы необходимо дополнять инженерными решениями.

Идут работы по очистке дна озера и укреплению берегов. Следующим этапом станет восстановление и поддержание экосистемы водоёма, в том числе возвращение краснокнижных растений. Теперь каждый этап сопровождается многочисленными заключениями экспертов.

— Владимир Викторович, скажите, пожалуйста: есть чилим или всё же нет чилима в озере?

— Анализ многолетней динамики популяции водяного ореха в озере за последние 40 лет, в том числе с использованием результатов исследований общественных экологов, показал, что с чилимом всё в порядке. Водяной орех вместе с другими видами водных растений, в том числе кувшинки, восстанавливается.

Поймите, чилим — это однолетнее растение, размножение семенное. Как раз-таки «чертики» — это и есть семена. Плоды сохраняют всхожесть 40-50 лет. Не каждый год могут они прорастать. Это и является одной из причин пульсации численности водяного ореха и даёт повод говорить о том, что чилима нет.

Чилим – это часть экосистемы и, к счастью, в Манжерокском озере его много. Он стал расти даже там, где его раньше мы не наблюдали, в том числе в центральной части озера, где были проведены дноуглубительные работы пять лет назад, в 2018 году. «Природа знает лучше!».

Справка

Манжерокское озеро с алтайского языка Ман-Јӱрек кӧл. Находится на северо-востоке от посёлка Озерное, в левобережье нижнего течения р. Озёрный, и является родниковым.

Расположено на высоте 373 м над уровнем моря. Длина — 1112 м, максимальная ширина 400 м, глубина — 2,5-2,8 м, площадь — 37,6 га. Площадь поверхности озера — 0,37 км².

Питание осуществляется за счёт ручьёв, атмосферных осадков и грунтовых вод. Вода пресная и мягкая. Вода имеет серо-зелёный цвет, невысокую прозрачность (60-100 см), температуру — 22 °C летом. По химическому составу воды озеро относится к хлоридно-карбонатному типу. Дно озера сложено темно-серым озёрным илом.

Озеро по происхождению когда-то являлось старицей Катуни.

В 1996 году Манжерокскому озеру официально присвоен статус Памятника природы регионального значения.

Материал опубликован в электронном периодическом издании «МК.ru»