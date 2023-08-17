«На кинозвезду похожа»: жгучая брюнетка стала директором школы под Новосибирском

Директором средней общеобразовательной школы №10 в городе Татарске стала 37-летняя Екатерина Марфина. Сообщение о назначении появилось на официальном сайте администрация Татарского муниципального района Новосибирской области.

– По распоряжению Главы Татарского района Ю. М. Вязова с 16 августа 2023 года Марфина Екатерина Ивановна назначена на должность директора МБОУ СОШ №10. Поздравляем Екатерину Ивановну с назначением и желаем ей успехов в работе! – говорится в сообщении.

Ранее женщина возглавляла Молодёжный центр Татарского района. Она активно участвовала в конкурсах профессионального мастерства. Впрочем, внимание пользователей сети привлекла именно яркая внешность педагога. Под фото эффектной уверенной в себе брюнетки читатели оставляют восторженные комментарии.

– Больше на кинозвезду похожа, – написал на официальной странице «ВКонтакте» администрации Татарского района Леонид Горбунов. – Категорически согласна! – подтвердила Арина Миронович.

Напомним, что ранее одной из самых обсуждаемых персон из-за внешности в регионе становилась чиновница из Краснообска – Татьяна Эссауленко. Она возглавила администрацию рабочего посёлка в 33 года. В интервью она неоднократно признавалась, что часто сталкивалась с предвзятым отношением к себе из-за внешности.

Периодически темы для обсуждения любит «подбрасывать» публике вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Возмущение и восхищение горожан вызывали, к примеру, её знаменитые фото и видео в купальнике. Она ныряла в прорубь и купалась в снегу. Кто-то осудил, а кто-то похвалил чиновницу – на полуобнажённых снимках хороши видно, что у женщины за 50 прекрасная физическая форма.