ГК «Обувь России» заняла на оборотку

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и группа компаний «Обувь России» подписали кредитное соглашение, в рамках которого банк открыл группе кредитную линию в объеме 1 млрд рублей на срок до октября 2022 года. Привлеченные денежные средства пойдут на пополнение оборотных средств и финансирование текущей деятельности компании, сообщила пресс-служба ГК.

— Мы сотрудничаем с Абсолют Банком уже пять лет и ценим партнерские отношения, которые у нас сложились за эти годы, — комментирует директор ГК «Обувь России» Антон Титов. — В том числе и благодаря поддержке Банка мы добились существенных результатов в развитии бизнеса: значительно нарастили розничную сеть, которая сейчас насчитывает более 860 магазинов в более 330 городах; модернизировали фабрику, внедрили передовые технологии и запустили в производство новые виды высокотехнологичной продукции».

«Обувь России» развивается в рамках ранее анонсированной инвестиционной программы: в первом полугодии 2019 года группа открыла 110 магазинов и вышла в 92 новых города; выручка компании увеличилась на 19,3% до 5,36 млрд рублей. Онлайн-продажи «Обуви России» за первые шесть месяцев увеличились на 23%; сопоставимая выручка от деятельности по выдаче денежных займов — на 27%. В планах на этот год дальше развивать розничную сеть, IT-инфраструктуру, сервисы для покупателей и внедрять новые технологии в производство. Всего компания планирует в этом году запустить 150 новых торговых точек.

Фото предоставлено пресс-службой компании