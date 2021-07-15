Ускорился темп роста цен на морковь и свеклу, а на яйца — замедлился

— В прошлом году российские аграрии собрали меньше овощей, поэтому в этом году запасы отечественных корнеплодов закончились раньше обычного. На прилавках представлено больше импортного товара, который стоит дороже из-за перевозки. При этом в Сибири валовый сбор моркови в сельскохозяйственных организациях в прошлом году снизился менее значительно, чем в целом в стране, – прокомментировал заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев.

Темпы роста цен на яйца показали обратную динамику. С прошлого года из-за вспышек птичьего гриппа значительно сокращалось поголовье куриц-несушек и производство яиц во многих регионах на юге и в центре страны. В Сибири такая же ситуация возникла в Омской области. Из-за этого птицефабрики Новосибирской области и соседних регионов часть продукции отправили в центральную часть России. В целом предложение яиц снизилось, это привело к ускорению роста цен на них.