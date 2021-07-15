В Новосибирске построят трамвайные пути у четвертого моста

В Новосибирске выдано разрешение на строительство трамвайной линии. Она появится в рамках строительства четвертого моста через Обь, сообщает «АиФ.Новосибирск». Работы планируют начать в июле 2021 года. Длина трамвайной линии на эстакаде соответствует длине эстакады — 845 метров.

Как сообщал ранее гендиректор компании-подрядчика, которая занимается возведением переправы, техническое движение по мосту запустят в конце 2022 года, полностью движение откроют в 2023 году.

Сейчас строители завершили возведение 10 промежуточных опор, смонтировано 182 буронабивные сваи, произведен монтаж свыше 2,6 тыс. тонн металлоконструкций пролётных строений. Длина уже собранной на берегу конструкции надвижки моста составляет 159 метров. Ведутся и работы по отсыпке насыпи земляного полотна.

Напомним, стоимость строительства четвертого моста в Новосибирске — 37,2 млрд рублей, с учетом НДС объект обойдется в 43,5 млрд рублей. Сейчас объект готов на 24%. Его должны сдать в 2022 году. Проезд по мосту будет платным.