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Условия для выплат из пенсионных накоплений назвали в Новосибирской области

  • 13/05/2025, 14:30
Автор: Артем Рязанов
Условия для выплаты из пенсионных накоплений назвал глава СФР по Новосибирской области
Жители региона могут получить пенсионные накопления тремя способами

С начала 2025 года Отделение Социального фонда России по Новосибирской области назначило выплаты из пенсионных накоплений более 3,8 тысячи жителям региона. Общая сумма выплат превысила 240 миллионов рублей.

Управляющий Отделением СФР по Новосибирской области Александр Терепа рассказал об условиях для получения этих выплат.

— Средства могут получить женщины при достижении 55 лет, а мужчины с 60 лет, а также те, кто досрочно вышел на пенсию раньше указанного возраста. При этом должны быть соблюдены и другие условия: наличие необходимого страхового стажа (15 лет) и минимального количества пенсионных коэффициентов (30), — подчеркнул Терепа.

Пенсионные накопления можно получить тремя способами: единовременной выплатой, срочной пенсией или накопительной пенсией. Единовременную выплату могут получить те, у кого накопительная пенсия не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера. В этом году он составляет 15 250 рублей.

Срочная пенсионная выплата доступна тем, кто формировал накопления через программу софинансирования, материнский капитал или доходы от их инвестиций. Гражданин сам решает, как долго будут выплачиваться эти средства, но не менее 10 лет.

Чтобы получить пенсионные накопления, следует подать заявление.

Ранее редакция сообщала о том, что каждый шестой новосибирец старше 50 планирует переезд за границу на пенсии. Каждый десятый житель Новосибирска, который находится в предпенсионном возрасте (11%), хотел бы переехать из города.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : условия Пенсия


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