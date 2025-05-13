В Госдуме хотят запретить делить выплаты участников СВО при разводе

В Госдуму внесли законопроект, который защитит выплаты за участие в боевых действиях от раздела при разводе. Документ касается браков, заключенных после 24 февраля 2022 года. Сейчас по закону все деньги супругов считаются совместным имуществом и делятся поровну при разводе.
Депутаты Госдумы Евгений Марченко и Александр Бородай (оба из «Единой России») предложили поправки в статью 36 Семейного кодекса. Согласно документу, деньги, полученные супругом в ходе военной операции (единовременные выплаты, денежное довольствие, ежемесячные пособия и так далее), считаются его личной собственностью и не подлежат разделу при разводе.
Согласно статье, личная собственность супруга включает имущество, полученное до брака, или в дар во время брака. Также к личной собственности относится имущество, полученное по наследству.
В пояснительной записке говорится, что с началом боевых действий на Украине увеличилось количество браков, заключенных по корыстным мотивам. Такие браки, как утверждают авторы, быстро расторгаются после получения военнослужащими выплат. Участники СВО особенно уязвимы к таким ситуациям, так как они находятся вдали от дома и испытывают потребность в эмоциональной поддержке и близости.
Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Панферов прокомментировал ситуацию в новосибирском отряде «Орион». Отряд отправился на СВО два месяца назад.
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