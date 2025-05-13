Мэрия Новосибирска хочет взыскать с ООО «Перлит-Строй» почти 18 млн рублей

МКУ города Новосибирска «Управление дорожного строительства», подведомственное департаменту дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, подало иск в региональный Арбитражный суд о взыскании с ООО «Перлит- Строй» более 17,8 млн рублей. Иск подан 12 мая и пока не принят к производству.

Это уже не первый иск к компании. По данным сервиса Контур.Фокус, на 13 мая 2025 года, в отношении ООО «Перлит-Строй» открыто 14 исполнительных производств на общую сумму 202,6 тыс. рублей. За год организация выступала ответчиком в 23 арбитражных делах. Так, в 2024 году Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск мэрии города о взыскании с «Перлит-Строя» 556 659 рублей по долгам за концессию снегоплавильной станции на ул. Широкой. Также удовлетворены несколько исков об обязании устранить недостатки по муниципальному контрактам.

Стоит отметить, что в настоящее время в суде рассматривается дело о взыскании 23,5 млн рублей задолженности и 585,5 тысяч рублей неустойки по договору аренды земельного участка, аА в конце апреля 2025 года иск о взыскании 5 млн рублей подало ГКУ НСО ТУАД. Первое заседание по нему назначено на 29 мая.

ООО «Перлит-Строй» образовано в 2007 году в Новосибирске. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — Строительство жилых и нежилых зданий. Единственный собственник и генеральный директор компании — Коля Серожович Кулиджонян (является учредителем и соучредителем еще 9 компаний). В 2024 году выручка компании составила 1,4 млрд рублей (+233%), чистая прибыль — 60,9 млн рублей (в 2023 году — 17,4 млн рублей).

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