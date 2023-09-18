Условия погашения просроченных кредитов могут стать проще

Планируется изменить очередность списания различных платежей по ссуде, если заемщик вносит недостаточный объем средств, например, меньше установленной ежемесячной суммы, пишут «Известия» со ссылкой на законопроект.

Так, оплачивать задолженность по займу, проценты и основной долг можно будет раньше неустоек банку.

На сегодняшний день последовательность такая: сначала внесенные деньги идут на погашение задолженности по процентам и основному долгу, затем — неустоек банку и только потом процентов и основного долга.

Согласно пояснению к поправкам к законопроекту, который вносит изменения в закон о потребительском кредите, трудности могут возникнуть, например, в случае снижения дохода заемщика. Если вносится сумма меньше необходимой, то ее будет хватать только на оплату штрафов и процентов за пользование деньгами, а размер основного долга не будет сокращаться.

Ранее редакция сообщала, что право на забвение для граждан-банкротов опасно для кредиторов и работодателей.