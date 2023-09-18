С 21 сентября в Новосибирске начнется отопительный сезон

— Исходя из прогноза погоды, в четверг 21 сентября начинаем запускать социальные объекты. С 25 сентября — остальных потребителей: жилые дома, и объекты промышленности, торговые центры и т.д., — сообщил на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области заммэра Новосибирска Олег Клемешов.

На сегодняшний день, по его словам, к отоплению подключено 123 объекта. В основном это учебные заведения, детские сады — 101 объект и 15 объектов здравоохранения.

По данным Яндекс.Погоды, в выходные 23-24 сентября дневная температура опустится до 11-88 градусов, ночная — до +4.

Напомним, на 14 сентября инспекторы СГК подтвердили техническую готовность к отопительному сезону систем теплопотребления у 6100 объектов Новосибирска, что составляет около 92% всех жилых домов, получающих тепло по сетям СГК. В целом, по состоянию на 14 сентября, подтверждена техническая готовность 9 300 домов и зданий в контуре теплоснабжения энергокомпании — это более 65% от их общего количества. Остальные объекты завершают подготовительные мероприятия.

Ранее редакция сообщал о том, что депутаты Новосибирска опасаются, что отопительный сезон не удастся начать вовремя.