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Право на забвение для граждан-банкротов опасно для кредиторов и работодателей

  • 19/05/2023, 11:30
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Право на забвение для граждан-банкротов
Личное банкротство могут инициировать граждане, которые просто не хотят выплачивать долги.

В Минэкономразвития обсуждается возможность закрывать информацию о факте банкротства физлица через определенное время после завершения процедуры, сообщил первый замминистра экономического развития Илья Торосов. По его словам, в ведомстве считают, что у россиян должно быть «право на забвение», пишут «Известия».

Торосов напомнил, что после завершения процедуры банкротства в течение 10 лет на граждан накладывается ряд ограничений. При этом только в течение 5 лет после погашения обязательств гражданин обязан уведомлять банки о своем статусе при обращении за новым кредитом.

— Мы не видим необходимости хранить сведения на ЕФРСБ о процедуре банкротства более чем максимальный срок накладываемых ограничений. Данная мера позволит сделать механизм более приемлемым для граждан, — заявил Торосов «Известиям».

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Почему должникам сейчас выгоднее договариваться с коллекторами

Коммерческий директор компании «Ваш инвестор» Евгения Дворникова не исключила, что для должников «право на забвение» будет временным плюсом, преимуществом, потому что, став банкротом, должник попадает в ситуацию, когда ему никто из профессиональных участников финансового рынка не даст кредит/займ. Соответственно, если в какой-то момент эта информация будет скрыта, это даст возможность клиенту начать с нуля свою кредитную историю и снова пользоваться услугами банков и прочих финучреждений.

Павел Волков, генеральный директор MKK «Академическая» (Сервис онлайн-займов «ВебЗайм». — Ред.) напоминает, что банкротство — крайняя мера решения вопросов с долгами, и для кого-то оно может стать единственным спасением. В то же время собеседник Infopro54 заявляет, что «право на забвение» требует тщательной проработки хотя бы по той причине, что порой инициация банкротства является ни чем иным, как желанием человека уйти от ответственности, чтобы не исполнять взятые на себя обязательства.

Павел Волков, генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «Веб-Займ») — В праве выделяют, например, преднамеренное банкротство — принятие активных действий, направленных на достижение своей несостоятельности. И в этом гражданам зачастую «помогают» многочисленные компании по банкротству физических лиц. В итоге в невыгодном положении оказывается честный кредитор, который имел законное право на возврат собственных средств, но в итоге понес убытки, — комментирует Волков. — У этого вопроса, помимо правовой, есть и моральная сторона.

В частности, эксперт напоминает, что сейчас после признания человека банкротом он в течение нескольких лет получает серьезные ограничения:

  • не может занимать руководящие и управленческие должности в кредитных, инвестиционных, страховых и других организациях;
  • не может принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания факта своего банкротства.

— Для потенциальных работодателей при приеме человека на работу такая информация является крайне важной, а если теперь эти сведения тоже получат «право на забвение», то это может привести к серьезным рискам для компании, — говорит Павел Волков.

Участники рынка также считают, что «право на забвение» усложнит работу финансовым учреждениям.

Евгения Дворникова, коммерческий директор компании «Ваш инвестор»— Мы не сможем корректно оценить заемщика и риски, которые компания принимает на себя, выдавая займ/кредит такому клиенту. Безусловно, мы, как и всегда, найдем выход, перестроим работу, но удобно принимать решение по клиенту, когда подобная информация не скрыта, — поясняет Евгения Дворникова. — Тем более каждый участник рынка так или иначе берет на себя риски, зная, что клиент был когда-то банкротом, и для этого не нужно скрывать информацию.

МФК «Честное слово» Андрей ПетковАндрей Петков, генеральный директор МФК «Честное слово» считает, что удаление информации о банкротстве клиента лишит банки и МФО важного критерия, который учитывается при расчете платежеспособности и добросовестности клиента, и это повлечет убытки для кредитных организаций.

— Для самого заемщика удаление подобной информации чревато повторением проблемы с непосильными долгами, — предупреждает он.

Петков напоминает, что сейчас закон запрещает банкроту брать деньги в долг у банка или МФО. Если потенциальный клиент сейчас проходит процедуру банкротства или получал этот статус в последние 5 лет, в займе ему откажут. У всех легальных кредиторов есть доступ к Единому федеральному реестру сведений о банкротстве, и заемщика обязательно проверяют по этой базе, когда рассматривают заявку на кредит.

Рынок микрофинасирования

Участники рынка микрофинансирования опасаются активизации «серых» игроков

Темпы роста числа потребительских банкротств в 2022 году замедлились, говорится в отчете Федресурса. Количество граждан-банкротов в 2022 году в России выросло на 44,2% — до 278137 человек, в 2021 году рост был на 62% — до 192833 человек. За период существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года по декабрь 2022 года, несостоятельными стали уже 753250 граждан. Граждане, как правило, сами инициируют собственное банкротство: в 96,7% случаев в 2022 году (94,9% в 2021-м). Доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей составила 2,2% (была 3,9%), ФНС России — 1,0% (была 1,1%).

 

Ранее редакция сообщала о том, что микрофинансовые организации ужесточат проверку личности перед выдачей онлайн-займов.

Фото Евгении Дворниковой, Павла Волкова предоставлены компаниями

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Рубрики : Финансы Общество Банки

Регионы: Новосибирск

Теги : рынок микрофинансирования право на забвение по банкротству личное банкротство кредит должнику Банкротство граждан


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