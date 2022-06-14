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Новосибирский партнер Shell прокомментировал перспективы сети в регионе

  • 14/06/2022, 09:27
новости Новосибирска
На минувшей неделе новый собственник бренда сообщал, что заправки под именем Shell будут работать на рынке РФ еще год.

— Новым владельцем бренда Shell — компанией «Лукойл» принято решение о продолжении работы действующего бренда в течении года — до мая 2023 г. — на текущих договоренностях по прежним контрактам. К моменту истечения обозначенного срока новый владелец будет принимать решение о поэтапном ребрендинге сети под новый для России топливный финский бренд — Teboil, которым «Лукойл» владеет с 2005 года. На данный момент сеть АЗС Shell работает в обычном режиме, — приводит финансовый консультант ООО «Юнисервис Капитал» слова генерального директора ООО ТК «Нафтатранс плюс» Игорь Головня.

Напомним, что в Новосибирске на сегодня сеть Shell представлена 10 автозаправочными станциями. Из них 4 АЗС принадлежат ООО «Шелл Нефть». ООО ТК «Нафтатранс плюс» совместно с партнерскими компаниями обеспечивает всю цепочку бизнес-процессов для клиентов, в частности и данных четырех АЗС Shell, осуществляя комплекс услуг от закупа на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже до доставки на АЗС. Работа под брендом Shell продолжается, и, соответственно, закуп и оптовые поставки ГСМ для контрагента осуществляются.

Сеть NAFTA24 в Новосибирске вскоре вырастет еще на две АЗС

Сеть NAFTA24 в Новосибирске вскоре вырастет еще на две АЗС

Другие 6 АЗС бренда Shell в Новосибирске находятся в собственности ООО «АЗС-Люкс» — партнера ООО ТК «Нафтатранс плюс», и компании совместно развивают данную сеть. По информации от эмитента, собственник не получал уведомлений о приостановлении деятельности в адрес данных АЗС — перерыва в работе автозаправочных станций не было, работа велась в текущем режиме.

— Перебоев в работе шести АЗС Shell под управлением нашего партнера, в развитии которых принимает участие ООО ТК «Нафтатранс плюс», не было. Временно была приостановлена деятельность четырех АЗС, принадлежащих ООО «Шелл Нефть», которую мы также обслуживаем, однако на текущий момент работа полностью восстановлена, все поставки возобновлены, — поясняет Игорь Головня. — В целом по ситуации: значительных негативных моментов нет, так как новый собственник восстановил работу и обслуживание действующего бизнеса Shell. В течении года бренд продолжит работу, а далее, ожидается, что «Лукойлом» будет предложен план по постепенному ребрендингу Shell в бренд Teboil. В любом случае, мы совместно с партнером ООО «АЗС-Люкс» также развиваем АСЗ под сибирским брендом NAFTA24, которых в Новосибирске представлено уже 5, и даже если «Лукойл» прекратит сотрудничество по текущим контрактам, наши сети АЗС продолжат свою работу в штатном режиме, но уже под брендом NAFTA24.

Напомним, в мае в открытом доступе появилась информация о продаже британско-нидерландского нефтегазового концерна Shell сети из 370 АЗС российскому нефтяному концерну «Лукойл». 7 июня «Лукойл» в официальном пресс-релизе сообщил, что будет развивать сеть АЗС Shell в России под финским брендом Teboil.

«Нафтатранс» — крупнейший в Сибири частный независимый нефтетрейдер. Занимается оптовой торговлей, транспортировкой и хранением ГСМ на партнерских нефтебазах общим объемом 8,5 тысяч кубометров в Москве и Новосибирске. В 2021 году ООО ТК «Нафтатранс плюс» продемонстрировало рекордные показатели по выручке, впервые в своей деятельности преодолев отметку в 10 млрд руб. с показателем 10,35 млрд руб., что выше значения 2020 года на +35,7% или на +2,72 млрд руб.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске идет охота на мобильные АЗС. 

Фото с сайта «Юнисервис Капитал»

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : нефтетрейдер бизнес АЗС


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