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Услугами микрофинансовых организаций пользуется 16 % компаний МСП в округе

В первом полугодии МФО, зарегистрированные на территории округа, выдали субъектам малого и среднего предпринимательства около 1,5 млрд рублей.
  • 29/12/2018, 10:49
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Около 16% представителей малого и среднего предпринимательства в регионах СФО пользуются услугами микрофинансовых организаций, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России, опираясь на результаты опроса, проведенного в этом году. Отмечается, что в прошлом году ни один из респондентов не указал в анкете, что имеет активный заем в МФО.

Специалисты ГУ Банка России уверены, что такая тенденция связана с тем, что бизнес стал активнее интересоваться сегментом микрозаймов как дополнительным источником получения средств. Некоторые микрофинансовые организации предпринимательского финансирования уже предоставляют, в том числе и в Сибири, заемщику средства по ставке от 6% до 10% годовых на срок до трех лет.

— В отдельных случаях предпринимателям удобнее взять средства на развитие бизнеса в МФО, нежели в банках. Например, воспользоваться услугами «некоммерческих» фондов микрофинансирования, которые созданы в рамках реализации федеральной программы по развитию МСП. По статистике Банка России за 2017 год, по стране в целом из 15,5 млрд рублей, которые выдали малому и среднему бизнесу МФО, 90% средств пришлись как раз на такие фонды, — отметил Сергей Жаботинский, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Согласно опросу, четыре из пяти руководителей компаний удовлетворены услугами МФО. По итогам первого полугодия 2018 года МФО, зарегистрированные на территории округа, выдали субъектам малого и среднего предпринимательства около 1,5 млрд рублей.

Самыми востребованными среди МСП в Сибирском федеральном округе по-прежнему остаются услуги кредитных организаций и страховых компаний. Свыше 99% представителей малого и среднего бизнеса в Сибири обращаются в банки для расчетного обслуживания, обмена валюты и по другим вопросам. Также, по данным опроса, около 90% предпринимателей для проведения платежей уже имеют дистанционный доступ к банковским счетам с помощью смартфона или компьютера. А каждый второй владелец бизнеса пользуются услугами страховых компаний.

В опросе Сибирского ГУ Банка России приняли участие около 900 компаний МСП регионов Сибири.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru

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