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Новосибирская аптечная закупит лекарств на 504,5 млн рублей

Подведение итогов закупки 31 января 2019 года.
  • 29/12/2018, 10:53
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Муниципальное предприятие г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть» разместило на сайте госзакупок запрос предложений на поставку лекарственных препаратов и товаров, разрешенных к реализации через аптечные организации общей суммой свыше 504,5 млн рублей.

Согласно документации, эти препараты приобретаются для реализации через розничную сеть предприятия.

Период закупки с 1 по 31 января 2019 года. Время рассмотрения заказчиком поданных актуальных предложений будет осуществляться ежедневно. Подведение итогов закупки: 31 января 2019 года.

Фото: Gatis Gribusts

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