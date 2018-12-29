Новосибирская аптечная закупит лекарств на 504,5 млн рублей

Муниципальное предприятие г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть» разместило на сайте госзакупок запрос предложений на поставку лекарственных препаратов и товаров, разрешенных к реализации через аптечные организации общей суммой свыше 504,5 млн рублей.

Согласно документации, эти препараты приобретаются для реализации через розничную сеть предприятия.

Период закупки с 1 по 31 января 2019 года. Время рассмотрения заказчиком поданных актуальных предложений будет осуществляться ежедневно. Подведение итогов закупки: 31 января 2019 года.

Фото: Gatis Gribusts