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В 2019 году в экономику Новосибирской области будет инвестировано 34 млрд рублей

В вопросах развития агропромышленного комплекса, правительство региона рассчитывает на укрепление сотрудничества с Россельхозбанком.
  • 28/12/2018, 19:24
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— Сегодня Новосибирская область демонстрирует высокие показатели в области сельского хозяйства. Регион имеет серьезные резервы для повышения эффективности АПК, увеличения объема производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Обеспечивая стабильное финансирование агросектора, РСХБ намерен сохранить и преумножить достигнутые областью показатели в АПК. Особое внимание будет уделено поддержке малого бизнеса и реализации инвестиционных проектов, — отметил председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов во время рабочей встречи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Андрей Травников подчеркнул, что одним из перспективных направлений инвестиционной деятельности в регионе является создание высокоэффективных сельскохозяйственных производств.

— Поддержка Россельхозбанка в этом вопросе значительная, — цитирует губернатора области пресс-служба регионального правительства. — В рамках госпрограммы льготного кредитования агропредприятий совместно с региональным Министерством сельского хозяйства банк рассмотрел в этом году более 40 инвестпроектов, часть из них уже получила финансирование и реализуется на территории региона.

РСХБ зафиксировал резкий рост спроса на инвесткредиты для АПК

По его словам, планируемый объем инвестиций в экономику Новосибирской области составляет 34 млрд рублей. Правительство региона рассчитывает на укрепление сотрудничества с Россельхозбанком в вопросах развития агропромышленного комплекса.

Только в 2018 году Россельхозбанк предоставил аграриям и переработчикам сельскохозяйственной продукции Новосибирской области 10,6 млрд рублей, в том числе 5,9 млрд рублей в рамках механизма льготного кредитования АПК. На финансирование сезонных работ в 2018 году выдано 4,2 млрд рублей. Доля банка на рынке кредитования сезонных работ в регионе составляет 91%.

Россельхозбанк работает в Новосибирской области с 2001 года. За это время объем вложений РСХБ в экономику региона составил 175 млрд рублей.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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