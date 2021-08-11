Услуги РКО со скидкой 50% для новых корпоративных клиентов Банка «Левобережный»

Для участия в акции оформите заявку на открытие расчетного счета через сайт банка и получите первый месяц обслуживания со скидкой 50%. Скидка предоставляется на все бизнес-пакеты РКО, кроме «Супер 0». Предложение действует с 6 августа до 31 декабря 2021 года.

В Банке «Левобережный» представлены пакеты РКО стоимостью от 500 рублей в месяц для ИП и от 570 – для юридических лиц. В каждый бизнес-пакет включено открытие и ведение счета, ежемесячное использование интернет-банка, заверение карточки с образцами подписей, выпуск корпоративной карты/бизнес-карты для внесения и снятия наличных в банкоматах и оплаты товаров и услуг. В рамках пакета устанавливаются льготные тарифы на платежи, внесение и снятие денежных средств и на перечисления физическим лицам в зависимости от объема операций.

Сэкономить на РКО также позволит программа лояльности «Любимый клиент». Став ее участником, вы сможете оплачивать накопленными баллами 100% стоимости бизнес-пакетов, а также многие другие услуги банка и его партнеров.

По всем вопросам обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону 8-800-3333-555 или в офисы Банка «Левобережный».

Подать заявку на открытие счета.