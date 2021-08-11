Новосибирские дорожники пожаловались на столичного проектировщика в прокуратуру Москвы

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД) направило в прокуратуру Москвы письмо о принятии мер воздействия в отношении ООО «Институт проектирования и строительства мостов и объектов инфраструктуры». Проектировщик сорвал сроки разработки проектной и рабочей документации и выполнения изыскательских работ на ремонт двух объектов БКД в Новосибирской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В декабре 2020 года ТУАД заключило два контракта на разработку проектной и рабочей документации и выполнение изыскательских работ на ремонт дороги «Коченево — Целинное» в Коченевском районе и дороги «48 км а/д «К-12» — Южино» в Колыванском районе. Работы должны были завершиться в начале июля текущего года.

— В настоящее время исполнителем срываются сроки выполнения работ, проектная документация в ТУАД не представлена, — сообщил глава ТУАД Константин Громенко.

По графику выполнения строительно-монтажных работ, реализация данного объекта запланирована на 2022 год. Кроме того, по поручению заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина, контрактация на выполнение строительно-монтажных работ 2022 года должна завершиться до 1 сентября 2021 года. Срыв сроков по вине проектной организации оказывает негативное влияние на выполнение программы «Безопасные качественные дороги».

В результате сложившихся обстоятельств ТУАД запросило провести проверку в части соблюдения и исполнения условий вышеперечисленных контрактов и принять меры воздействия в отношении ООО «Институт проектирования и строительства мостов и объектов инфраструктуры».

Напомним, в конце 2020 года в отношении экс-главы Территориального управления дорог Новосибирской области Михаила Чуманова было возбуждено уголовное дело. В марте 2021 дело было возбуждено в отношении экс-замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Сергея Ставицкого.