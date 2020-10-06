Успейте купить квартиру в новостройке по ставке от 5,9% годовых

По ней можно приобрести жилье на первичном рынке недвижимости по льготной ставке. Успейте оформить ипотеку и встретить Новый год в своей квартире.

Ипотечный кредит по ставке от 5,9% годовых выдается на покупку готового жилого помещения у застройщика или другого юридического лица. При этом льготная ставка будет действовать в течение всего срока кредитования, который может составлять от 3 до 30 лет. Максимальная сумма кредита – 6 млн рублей.

По условиям программы, необходимо подтвердить свой доход выпиской из Пенсионного фонда, внести первоначальный взнос – более 50% от стоимости квартиры, оформить страхование недвижимости после сдачи объекта в эксплуатацию, застраховать жизнь и трудоспособность.

Уточняйте подробности на сайте и в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23; ул. Орджоникидзе, 33; ул. Кирова, 48; ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1; ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1.

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Фото предоставлено пресс-службой банка