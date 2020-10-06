Почти половина новосибирцев тратит на машину порядка 5 тысяч рублей в месяц

По результатам опроса, проведённого ПАО «РГС Банк» (банк для автомобилистов), у 49% новосибирских семей есть во владении автомобиль. Среди них 66% имеют одну машину в семье, 23% — два автомобиля, а 11% респондентов владеют собственным небольшим автопарком из трех и более машин.

— Несмотря на достаточно большое количество расходов — бензин, госпошлины, штрафы, страхование, платные трассы, парковки, ремонт и другие платежи — у 42% опрошенных автомобилистов из Новосибирска содержание машины обходится в сумму до 5 тысяч рублей в месяц. У 16% траты на автомобиль составляют от 5 до 10 тысяч рублей, 15% — 10-15 тысяч рублей, 16% — 15-20 тысяч рублей, а у 11% респондентов — более 20 тысяч рублей в месяц, — отметили эксперты банка.

Общие расходы на любые нужды 44% опрошенных новосибирских автолюбителей не превышают 25 тысяч рублей в месяц. Еще 15% респондентов ежемесячно тратит на оплату товаров и услуг от 25 до 50 тысяч рублей, 13% — от 50 до 75 тысяч рублей, 14% — от 75 до 100 тысяч рублей, а 14% делают покупки на сумму свыше 100 тысяч рублей.

— Сегодня мы наблюдаем изменение отношения россиян к автомобилю, который все чаще воспринимается как необходимое средство передвижения для обеспечения безопасности в условиях эпидемии. При этом результаты опроса демонстрируют, что россияне тратят немалые суммы на содержание и обслуживание машины, доля которых в общем бюджете только продолжит расти на фоне нестабильной экономической ситуации, падения реальных доходов населения и волатильности рубля, — считает Марина Дембицкая, член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка.

В исследовании приняли участие 3348 респондентов в возрасте 18+, география исследования – города России с населением 100 000+, метод сбора данных – анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос, данные – сентябрь 2020 года.

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