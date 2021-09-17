Претендентов на «расстрельную» транспортную должность нет?

Новосибирск четвертый месяц живет без «начальника транспортного цеха» — руководителя департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. В мае эту должность покинул Роман Дронов, по информации источников редакции в политических кругах, не выдержав прессинга со стороны как руководства мэрии, так и областной власти. Напомним, что весной текущего года профильные подразделения мэрии неоднократно подвергались жесткой критике чиновников областного правительства и депутатского корпуса. В настоящее время обязанности главы департамента исполняет начальник финансово-экономического управления Олеся Богомазова. Как следует из ответа мэра Новосибирска Анатолия Локтя на вопросы представителей СМИ, не исключено, что кандидатура Богомазовой в настоящее время может рассматриваться для повышения.

— Она успешно справляется, владеет ситуацией, контрактами, которые сейчас исполняются, — говорит мэр. — Поэтому работа ведется. Департамент не останавливался ни на минуту. В летний период, когда большинство новосибирцев отдыхали, наиболее напряженная работа велась и продолжает вестись именно этим департаментом. Когда состоятся кадровые изменения и окончательные решения, я обязательно поставлю вас в известность.

Ранее подобную характеристику чиновнице глава города давал на июньской сессии горсовета.

Как сообщает агентство ЦДЖ со ссылкой на собственные источники в мэрии, столь длительное нерешение кадрового вопроса связано с отсутствием желающих возглавить городской «транспортный цех».

— Уже больше десятка номинантов отказались от этой должности, — сообщают в ЦДЖ. — В то же время есть версия, что определенность по руководителю достигнута, однако мэр держит информацию в тайне до выборов: на предвыборной дистанции муниципальный чиновник, ответственный за дороги, попал бы под перекрестный огонь без всякого адаптационного периода. Раз уж городское руководство все равно так затянуло с назначением, впору было бы рассмотреть после выборов сценарий реорганизации департамента — тех самых системных изменений в управлении отраслью, на которых настаивало областное руководство.

Напомним, что ранее в качестве «наследника» Дронова, помимо упомянутой Богомазовой, назывались глава Советского района Дмитрий Оленников, экс-глава Первомайского района Виталий Новоселов и руководитель ГКУ «Мост» Юрий Алексеевский.