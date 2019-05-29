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В Новосибирске самый быстрый рост средней площади жилья среди крупнейших городов

В городе прирост составил 8%, в то время как по всей стране квартиры стали просторнее на 2%.
  • 29/05/2019, 16:22
В Новосибирске самый быстрый рост средней площади жилья среди крупнейших городов

Новосибирск стал одним из 13 крупнейших городов, где средняя площадь выставленных квартир на рынке увеличилась за год больше, чем в целом по России, сообщили в пресс-службе «Авито недвижимость». В городе прирост составил 8% (до 56,4 кв.м), в то  время как по всей стране квартиры стали просторнее на 2% (до 55,2 кв.м). По размеру жилья город занял 9-е место. В сегменте новостроек средняя площадь квартир в Новосибирске равна 55 кв.м, а на рынке вторичной недвижимости – 57,2 кв.м.

Отмечается, что на размеры продаваемых квартир в России повлиял рост стоимости квадратного метра на вторичном и первичном рынках (на 8% до 64 690 рублей и на 11% до 69 805 рублей за год соответственно). При этом рост обеспечен сегментом многокомнатных квартир – от трех комнат и выше, в то время как размеры малогабаритного жилья стали еще меньше.

Однако в Новосибирске студия на вторичном рынке за год не изменилась (28,2 кв.м), а в новостройках стала больше на 11% (34 кв.м).

— Стоимость квадратного метра в студиях традиционно выше, чем в других форматах жилья. Но благодаря небольшим размерам они остаются наиболее доступным типом квартир. Для их потенциальных владельцев цена важнее, чем для клиентов, приобретающих более просторные квартиры. На фоне роста стоимости недвижимости они пытаются сэкономить за счет уменьшения площади, в то время, как более платежеспособные покупатели, если и заинтересованы в экономии, то прежде всего — за счет изменения локации и других параметров жилья, — отмечает управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.

Фото: Ростислав Нетисов

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