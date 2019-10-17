Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Центр порошковых технологий ИХТТМ на финальной стадии согласования

На реализацию проекта потребуется более 1 млрд рублей.
  • 17/10/2019, 19:19
Автор: Юлия Данилова
Центр порошковых технологий ИХТТМ на финальной стадии согласования
В рамках реализации проекта планируется провести реконструкцию ИХТТМ с надстройкой еще одного этажа.

— Мы подготовили документы по созданию Инжинирингового центра порошковых технологий в рамках программы «Академгородок 2.0». Он прошел согласование в областном миннауки и сейчас рассматривается в Москве, оценивается экономическая составляющая проекта, — сообщил в ходе пресс-тура замдиректора по научной работе Института химии твердого тела и механохимии СО РАН (ИХТТМ) Денис Рычков.

В задачу центра будет входить проработка ОКР, разработка технологий производства различных порошков, аттестация опытных партий, масштабирование процессов для высокотехнологичных цифровых производств, трансфер и технологическое сопровождение промышленных механохимических процессов, подготовка кадров.

— К нам будет приходить заказчик, который четко знает — продукт с какими свойствами он хочет получить. Мы будем помогать в выборе сырья, подборе методов и технологий для получения продукта, их внедрении, консультировать в сборке линии для его производства и т.д., — перечисляет Рычков. — В мультидисциплинарном центре, к примеру, также планируется разрабатывать технологии и порошки для 3D-печати с заданными свойствами. Сейчас в России такая работа практически не ведется. В целом, запуск инжинирингового центра позволит закрыть большую проблему, актуальную для нашей страны: трансфера технологий от лаборатории в производство.

В рамках реализации проекта планируется провести реконструкцию института с надстройкой еще одного этажа. В результате площадь ИХТТМ увеличится с 3,5 до 5,5 тысячи кв. м.

— На сегодняшний день стоимость проекта составляет 1,080 млрд рублей. Реконструкция здания будет проходить через программу «Федерального агентства инвестиционных проектов», а затем по программе «Наука» оно будет наполняться необходимым оборудованием, — поясняет заведующий лабораторией химии твердого тела ИХТТМ Игорь Ломовский. — Проектом также предусмотрено, что около 100 млн в создание инжинирингового центра вложат наши промышленные партнеры. Речь идет об инвестициях на этапе закупки и установки оборудования.

До конца 2019 года институт планирует согласовать все документы по проекту. 2020 год отведен на поиск архитектурных решений, планирование, а в 2021 году должно начаться строительство. В 2025 году инжиниринговый центр будет запущен в эксплуатацию.

Судя по информации, размещенной на портале проекта «Академгородок 2.0», центр рассчитывает на получение заказов на производство на сумму около 1 млрд рублей в год. Индустриальными партнерами ИХТТМ в реализации проекта являются ОАО «Красцветмет», ООО «Велфарм», ОАО «НЭВЗ-Союз», ПО «Сиббиофарм», ОАО «НЗХК», ОАО «Оксид». В ходе реализации проекта планируется создать 30-50 высокотехнологичных рабочих мест.

Спрос на порошки в России составляет десятки тонн в год. Темпы роста инжиниринговых услуг в мире — +20% в год.

Фото автора

Популярное с сайта

Кремниевый детектор в 5 раз улучшил качество «картинки» на станции синхротронного излучения

Кремниевый детектор в 5 раз улучшил качество «картинки» на станции синхротронного излучения

17/10/2019, 16:33
Это значительно упростит и ускорит процесс дальнейшей интерпретации результатов.
«НАЗ им. Чкалова» скоро получит новый заказ

«НАЗ им. Чкалова» скоро получит новый заказ

17/10/2019, 16:27
В ближайшее время с предприятием будет подписан контракт на 5 лет.
К городскому приюту для животных накопилось много вопросов

К городскому приюту для животных накопилось много вопросов

17/10/2019, 15:58
Мэрия ищет нового руководителя учреждения.

Актуальный разговор

«Мы хотим построить систему MIT в России»

Все материалы
Новости

Уставную комиссию «наполняют новым смыслом»

17/10/2019, 18:41

К концу года власти региона ожидают прирост промпроизводства на уровне 4-4,1%

17/10/2019, 18:13

В Новосибирске авто представительского класса подешевели на 26%

17/10/2019, 17:08

«СКТБ Катализатор» получил землю под центр инжиниринга

17/10/2019, 17:04

В Новосибирской области организацию оштрафовали за нарушения в трудоустройстве бывшего госслужащего

17/10/2019, 16:59

Кремниевый детектор в 5 раз улучшил качество «картинки» на станции синхротронного излучения

17/10/2019, 16:33

«НАЗ им. Чкалова» скоро получит новый заказ

17/10/2019, 16:27

К городскому приюту для животных накопилось много вопросов

17/10/2019, 15:58

Газификация области может остановиться в следующем году

17/10/2019, 14:17

В Новосибирской области просроченная задолженность по зарплате снизилась до 49,8 млн рублей

17/10/2019, 13:24

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Общественники, эксперты и энергетики ищут компромисс

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска