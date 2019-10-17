Центр порошковых технологий ИХТТМ на финальной стадии согласования

— Мы подготовили документы по созданию Инжинирингового центра порошковых технологий в рамках программы «Академгородок 2.0». Он прошел согласование в областном миннауки и сейчас рассматривается в Москве, оценивается экономическая составляющая проекта, — сообщил в ходе пресс-тура замдиректора по научной работе Института химии твердого тела и механохимии СО РАН (ИХТТМ) Денис Рычков.

В задачу центра будет входить проработка ОКР, разработка технологий производства различных порошков, аттестация опытных партий, масштабирование процессов для высокотехнологичных цифровых производств, трансфер и технологическое сопровождение промышленных механохимических процессов, подготовка кадров.

— К нам будет приходить заказчик, который четко знает — продукт с какими свойствами он хочет получить. Мы будем помогать в выборе сырья, подборе методов и технологий для получения продукта, их внедрении, консультировать в сборке линии для его производства и т.д., — перечисляет Рычков. — В мультидисциплинарном центре, к примеру, также планируется разрабатывать технологии и порошки для 3D-печати с заданными свойствами. Сейчас в России такая работа практически не ведется. В целом, запуск инжинирингового центра позволит закрыть большую проблему, актуальную для нашей страны: трансфера технологий от лаборатории в производство.

В рамках реализации проекта планируется провести реконструкцию института с надстройкой еще одного этажа. В результате площадь ИХТТМ увеличится с 3,5 до 5,5 тысячи кв. м.

— На сегодняшний день стоимость проекта составляет 1,080 млрд рублей. Реконструкция здания будет проходить через программу «Федерального агентства инвестиционных проектов», а затем по программе «Наука» оно будет наполняться необходимым оборудованием, — поясняет заведующий лабораторией химии твердого тела ИХТТМ Игорь Ломовский. — Проектом также предусмотрено, что около 100 млн в создание инжинирингового центра вложат наши промышленные партнеры. Речь идет об инвестициях на этапе закупки и установки оборудования.

До конца 2019 года институт планирует согласовать все документы по проекту. 2020 год отведен на поиск архитектурных решений, планирование, а в 2021 году должно начаться строительство. В 2025 году инжиниринговый центр будет запущен в эксплуатацию.

Судя по информации, размещенной на портале проекта «Академгородок 2.0», центр рассчитывает на получение заказов на производство на сумму около 1 млрд рублей в год. Индустриальными партнерами ИХТТМ в реализации проекта являются ОАО «Красцветмет», ООО «Велфарм», ОАО «НЭВЗ-Союз», ПО «Сиббиофарм», ОАО «НЗХК», ОАО «Оксид». В ходе реализации проекта планируется создать 30-50 высокотехнологичных рабочих мест.

Спрос на порошки в России составляет десятки тонн в год. Темпы роста инжиниринговых услуг в мире — +20% в год.

Фото автора