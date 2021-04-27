Устроился на работу — сообщи в Пенсионный фонд!

По информации пресс-службы ПФР, существует ряд случаев, когда у человека прекращается право на выплаты из Пенсионного фонда России. Например, при трудоустройстве.

В определенных ситуациях на выплату влияет не факт работы, а факт учебы. Например, если получатель пенсии по случаю потери кормильца отчислен из учебного учреждения, в котором он обучался на очном отделении, у него прекращается право на получение пенсии. Это же касается и пенсионеров, получающих повышение к фиксированной выплате к страховой пенсии по старости в связи нахождением у них на иждивении детей-студентов.

Еще один фактор, который может повлиять на размер пенсии или иной выплаты – это переезд в другой регион. В этом случае может измениться районный коэффициент, который учитывается при расчете пенсии, либо в данном регионе иной размер выплаты в целом (например, это касается получателей ежемесячной выплаты из средств материнского капитала).

Если человек своевременно не сообщил об обстоятельствах, согласно которым он больше не имеет права на предоставление выплаты, может возникнуть переплата средств. В этом случае Пенсионный фонд направляет письменное уведомление и предлагает добровольно вернуть излишне выплаченные средства. При отказе средства взыскиваются в судебном порядке.

В этой связи напоминаем всем получателям мер государственной поддержки о необходимости вовремя информировать ПФР о причинах, с появлением которых прекращается право на выплаты. Сделать это можно через клиентские службы Пенсионного фонда. Уведомить специалистов ПФР необходимо в течение 5 дней с момента наступления указанных обстоятельств.

Пенсионным законодательством определены виды пенсий и иных социальных выплат, осуществление которых может производиться только при условии отсутствия у граждан оплачиваемой работы и (или) иной деятельности. К их числу относятся: