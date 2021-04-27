«Спецавтохозяйство» запускает новую сортировочную линию

В текущем году МУП «Спецавтохозяйство» запускает производственную линию по сортировке мусора мощностью 130 тысяч тонн отходов в год. Производство будет осуществляться в районе южного мусорного полигона на базе недостроенного предприятия. Изначально на этой площадке и планировалось размещать мусоросортировку.

— Некоторое время назад наше МУП «Спецавтохозяйство» (САХ) приобрело недостроенный завод сортировки отходов, — рассказывает мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Мы обсуждали эту тему по приобретению сортировочной линии. В свое время остался недострой возле южного полигона. Во время пожаров на полигоне мы обсуждали не только тушение, эксплуатацию полигона, но и приобретение этой недостроенной линии. В планах — запустить это производство уже в текущем году.

Стоит напомнить, что в последнее время МУП «Спецавтохозяйство» фактически претендует на то, чтобы потеснить на рынке мусорных перевозок компанию-регоператора — ООО «Экологию Новосибирск». Ранее об этом ряд политиков заявляли кулуарно. Однако в середине апреля на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству в пользу смены регоператора на муниципальное предприятие открыто высказался ряд депутатов горсовета и чиновников мэрии. Компании-регоператору «поставили на вид» попытку монополизации рынка мусорных перевозок, долги перед перевозчиками, пробуксовку в реализации на территории Новосибирской области мусорной концессии и пользование готовой инфраструктурой взамен создания новой. В свою очередь регоператор, в ответ на упреки представителей мэрии в попытке монополизации рынка, упрекал как раз МУП «Спецавтохозяйство» и заявлял об обновлении собственной материально-технической базы.

Помимо уже упомянутых мощностей по переработке, которые планируются к запуску, в городе на Гусинобродском полигоне (находится в ведении МУП «Спецавтохозяйство») действуют еще две мусоросортировочные линии, приобретенные в прошлом году, производительностью 50 тысяч тонн в год.