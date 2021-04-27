Экс-медиаменеджер Евгений Кузьменко стал фигурантом дела о мошенничестве в Новосибирске

Известный новосибирский бывший медиаменеджер 60-летний Евгений Кузьменко оказался под следствием, сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Он проходит подозреваемым по одному уголовному делу вместе с предпринимателем Сергеем Проничевым и журналистом Николаем Сальниковым. Все трое были задержаны в середине апреля 2021 года за мошенничество. Однако Сергея Проничева и Николая Сальникова суд по ходатайству полиции отправил в СИЗО. Для Кузьменко избрана самая мягкая мера пресечения — подписка о невыезде. Не исключено, что медиаменеджер сотрудничает со следствием.

По материалам дела, расследованием которого занимается УМВД России по Новосибирску, фигуранты требовали крупную сумму у одного из депутатов горсовета за нераспространение компрометирующих материалов. При получении первого транша — 1,5 млн руб. — подозреваемые были задержаны ФСБ. О том, какая роль в совершении преступления отводилась каждому, пока неизвестно.

Евгений Кузьменко известен тем, что в 90-х годах вместе с другими медиаменеджерами — Яковом Лондоном и Андреем Любимовым — открывал первый коммерческий телеканал Новосибирска — НТН. В 1999 году Кузьменко стал подозреваемым в покушении на Лондона, после которого тот стал инвалидом. Однако позже Кузьменко перевели в статус свидетеля.