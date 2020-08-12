Утверждено обвинительное заключение по дело о злоупотреблении полномочиями директором ФГУП

Прокуратура г. Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора Федерального государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По версии следствия, в период 2012-2014 гг. обвиняемый, злоупотребляя своими полномочиями, принял незаконные решения о предоставлении по договорам социального и служебного найма находящихся на балансе предприятия квартир себе и своим приближенным из числа подчиненных работников. Впоследствии 7 квартир приватизированы и проданы.

Действиями обвиняемого государству причинен ущерб на сумму более 20 млн рублей.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Советский районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.

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