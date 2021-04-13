S7 откроет прямые рейсы из Москвы в Касабланку

— В соответствии с разрешением Росавиации S7 Airlines открыла продажу на прямые еженедельные рейсы из Москвы в Касабланку (Марокко). Перелеты начнутся 30 апреля, — отмечается на официальном сайте S7.

С 9 мая рейсы будут осуществляться каждое воскресенье, пассажиров будут перевозить лайнеры Boeing 737-800, рассчитанные на 176 человек.

Чтобы оказаться на территории Марокко, россиянам необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки. Документ должен быть на английском, арабском или французском языке. Детальнее ознакомиться с правилами можно на сайте s7.ru в разделе «Международные перелеты».

По возвращении в Москву нужно будет сделать повторный тест и загрузить его на портал госуслуг.