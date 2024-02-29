Уволился вице-мэр Бердска Владимир Захаров

Из администрации Бердска уволился вице-мэр Владимир Захаров. О своем увольнении чиновник сообщил на своей странице «ВКонтакте». О новом месте работы он не сообщил.

— Друзья! Сегодня «крайний» день работы в Администрации г. Бердска! Спасибо всём, кто окружал меня, за совместную работу долгих 5 лет и 8 месяцев! Вы настоящие друзья и профессионалы! Счастья и благополучия! — говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Захаров был назначен заместителем мэра по городскому хозяйству, строительству и ЖКХ в 2018 году. До этого с 2013 года работал начальником управления ЖКХ. С января 2024 года вопросы ЖКХ в мэрии Бердска курирует новый заместитель градоначальника — Сергей Лавров. В зоне ответственности Владимира Захарова после назначения Лаврова, осталась только строительная сфера.

В декабре 2023 года замглавы Бердска Жанна Шурова объявила о переходе в Минприроды Новосибирской области. Она получила должность заместителя министра. В 2017 году экс-мэр Евгений Шестернин назначил её на должность замглавы администрации по экономике.

Ранее редакция сообщала, что сразу два чиновника Минкульта ушли в отставку в Новосибирской области.