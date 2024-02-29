В Новосибирске модернизируют 20 трамваев за 900 млн рублей

В Новосибирске Муниципальное предприятие «Горэлектротранспорт» выбрало подрядчика, который выполнит модернизацию 20 трамвайных вагонов. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Согласно протоколу, компания-победитель (название пока не указано) стала единственным участником аукциона и выполнит работы за начальную стоимость контракта — 900,6 млн рублей.

С большой долей вероятности можно предположить, что это российско-белорусское совместное предприятие ООО «БКМ Сибирь», которое занималось модернизацией предыдущих партий трамваев и обновляло парк городского электротранспорта. Ранее сообщалось, что в 2025-26 годах город будет получать по 20 модернизированных вагонов в год.

В аукционной документации говорится, что для модернизации должен быть использован только новый односекционный трамвайный кузов. В нем возле одной из дверей в зоне низкого пола должна быть предусмотрена аппарель откидного типа, для обеспечения посадки-высадки пассажиров с ограниченными способностями.

Кроме того, в каждом вагоне подрядчик установит кондиционер, комплект спутниковой навигации ГЛОНАСС/ GPS, а также систему информирования и оповещения пассажиров (автоинформатор, лобовое светодиодное табло, боковое светодиодное табло, задний светодиодный номер, внутрисалонная бегущая строка). Видеокамеры предусмотрены как в кабине водителя (одна из них обеспечивает запись звука), так и на крыше вагона, с внешней стороны вагона и четыре — в салоне. Также предусмотрена возможность подключения дополнительного оборудования, необходимого для интеграции в АИС «Безопасный Город».

Срок выполнения работ по модернизации одного трамвайного вагона — 60 календарных дней. Общий срок выполнения работ по модернизации всех 20 трамвайных вагонов — не позднее 31 декабря 2024 года. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев или 70 000 км пробега (что наступит раньше) с даты ввода вагона в пассажирскую эксплуатацию.

Ранее редакция сообщала, что продление трамвайных путей на Титова заложили в бюджет Новосибирска.