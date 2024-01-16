Сразу два чиновника Минкульта ушли в отставку в Новосибирской области

Из Министерства культуры Новосибирской области уходят заместитель министра Евгений Сазонов и помощник министра Анастасия Чибурун. Информация об этом появилась в соцсетях и телеграм-каналах. Как сообщается, чиновники уходят по собственному желанию. На сайте ведомства они указаны в телефонном справочнике.

Сазонов работал в министерстве с 2017 года, на момент отставки курировал направление государственной культурной политики, напоминает Atas.info. До перехода на работу в региональное министерство директором департамента по науке и образованию Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

Напомним, Министерство культуры Новосибирской области уже почти 2 года работает без официального главы. После ухода с этой должности Натальи Ярославцевой в апреле 2022 года, временно исполняющим обязанности министр был назначен ее зам Юрий Зимняков. Он до сих пор работает в этом статусе.

Ранее редакция сообщала, что в марте 2023 года заместителем министра культуры Новосибирской области назначена Оксана Грегул, ранее возглавлявшая управление образования, культуры, спорта и молодёжной политики в Кольцово.