Заельцовский бор раздора

Как уже сообщала редакция Infopro54, рассмотрение генплана Новосибирска было снято с декабрьский сессии горсовета. Однако часть этого вопроса, касающаяся перспектив возможной застройки территории Заельцовского бора, все-таки была рассмотрена. Напомним, что именно бор послужил причиной отзыва вопроса со стороны мэрии Новосибирска, взявшей тайм-аут для согласования позиций с заксобранием Новосибирской области. Об этом накануне сессии в рамках пресс-конференции сообщил мэр Анатолий Локоть.

— Вести многоэтажную застройку в зеленых зонах нельзя, — заявил мэр. — Особое внимание мы всегда обращали на Заельцовский бор. Честно говоря, выявление в действующей редакции генерального плана от 2007 года решения о возможности размещения там многоэтажной застройки послужило серьезным сигналом, чтобы еще раз вернуться к рассмотрению генплана и исправить эту ошибку. Я попросил вернуть документ депутатам горсовета и снять генплан с рассмотрения на сессии для того, чтобы его доработать, не нанося ущерб лесу.

Еще в начале сессии при рассмотрении повестки депутаты практически дружно проголосовали за снятие генплана. Однако большинством голосов «провалили» предложение своего коллеги, независимого депутата Игоря Украинцева о взаимодействии городских и областных депутатов по этому поводу. Тем не менее при обсуждении вопроса городского бюджета Украинцев озвучил свою позицию.

— Кадастровая стоимость только одного этого участка — 1 млрд рублей, — напомнил депутат в своем выступлении. — Он более чем наполовину состоит из реликтового леса. На 3% земли там планируют разместить якобы спортивный объект, который потом выкупят за 15% кадастровой стоимости. Более того, в генплане, который отозван, эта территория зонируется — и из категории «спортивной» переводится в «общественно-деловую», допускающую строительство зданий до 30 этажей. Буквально через дорогу, через Мочищенское шоссе начато строительство микрорайона «Авиатор» по такой же схеме. Построили новый спортивный объект, занимающий 5% территории, выкупили все в собственность и сейчас строят 25-этажные дома. Мэрия выдала разрешение буквально на днях. А здесь мы говорим о гораздо более серьезных цифрах. Я не просто так называю стоимость этой земли. Боюсь, Анатолий Евгеньевич, это вас отправит не только в отставку, но и в места, не столь отдаленные. Скоммуниздить этот участок я не позволю.

Поддержал Украинцева и присутствующий на сессии первый вице-спикер заксобрания, единоросс Андрей Панферов, озвучивший позицию областных парламентариев.

— Вопрос по Заельцовскому бору для нас является принципиальным, — заявил вице-спикер. — Заксобрание призывает относиться к нему очень внимательно. Все-таки наши зеленые зоны — это один из брендов Новосибирской области. Если так дальше дело пойдет, и мы, начиная с Заельцовского бора, сделаем их зоной высотной застройки, то останемся с многоэтажками, но без зон, куда могут выезжать наши избиратели, чтобы отдыхать, заниматься спортом, находиться на природе. Все началось с Караканского бора, когда там некоторые хотели 200 га умыкнуть, а нам удалось пресечь это. У нас уже создана рабочая группа под руководством председателя заксобрания Шимкива, цель которой сделать Заельцовский бор парком, лесопарком по примеру одного из парков в Москве. У нас, по-моему, уже леса меньше, чем в Средней Азии. В течение трех дней 5,3 тысячи человек выразили солидарность с нашим решением.

При этом Панферов заявил о возможных спекуляциях на эту тему. Уже сейчас звучат комментарии, что из-за задержки согласования генплана жилищное строительство в городе может оказаться под угрозой или, как минимум, с годовой отсрочкой.

— Почему генплан необходимо переносить на год? — поинтересовался он. — В начале Великой Отечественной войны за два месяца заводы перевозили за Урал. Операцию по штурму Берлина отрабатывали в течение месяца. А тут вселенская трагедия? Внесите изменения, профессионалов у нас много. Зачем ставить под угрозу жилищное строительство и строительные сообщества Новосибирска? Люди взяли кредиты, подготовились к тому, что будут организовывать застройку, а тут сразу под орех, под корень начинают их возможности уничтожать. Сейчас среди депутатов заксобрания превалирует мнение: давайте на себя возьмем эту ответственность по актуализации генплана. В Новосибирском районе уже была возня вокруг земли. Каждый старался себе по куску откусить. Создали земельную комиссию — в течение недели вопрос сразу ушел в небытие.

— У нас время регламента по пять минут, — заявил Асанцев. — Как ведущий говорю о переходе к сессии.

Со стороны городских единороссов позиция депутатов заксобрания, озвученная их однопартийцем областного уровня, поддержки не нашла. Руководитель городской фракции «ЕР» Дмитрий Асанцев, то и дело пытался прервать выступление своего однопартийца, ссылаясь на нормы регламента.

Закончилось обсуждение достаточно эмоциональным уходом Панферова с сессии.

— К сожалению, для меня минуты не нашлось, — припомнил Панферов первое свое выступление, обращаясь к Асанцеву и мэру Новосибирска Анатолию Локтю. — Уважаемые коллеги, Анатолий Евгеньевич, Дмитрий Владимирович, мы на сессиях не ограждаем минутами, секундами. Все, что хотел, я сказал. Позицию заксобрания вы услышали, поэтому не считаю нужным находиться на вашей сессии.

Оригинальной позицией поделился вице-спикер горсовета, руководитель фракции КПРФ Антон Тыртышный.

— Разбираться с Заельцовским бором очень нужно, — сказал вице-спикер. — Было бы неплохо начать с выяснения, кто у нас из крупных начальников и депутатов заксобрания там живет, и последовательно переводить это все в жилую зону. Очень правильное предложение.

Стоит отметить, что еще до сессии в соцсетях и телеграм-каналах «гуляла» информация о том, что пересмотр генплана в части Заельцовского бора осуществляется в интересах конкретного депутата заксобрания — Андреева.

— Война, развязанная депутатом Алексеем Андреевым против застройщика Flora&Fauna, грозит огромными потерями десяткам городских застройщиков, — сообщает один из телеграм-каналов. — [Якобы] заручившись поддержкой спикера заксобрания и губернатора, Андреев продавил отмену принятия нового генплана Новосибирска, намеченного на 4 декабря. Следующая юридическая возможность принять документ с поправками появится минимум через 4-6 месяцев. Итогом этого станет целая цепочка экономических последствий: ряд строителей не сможет начать освоение запланированных площадок, приостановив проекты 2021 года. И главный вопрос, волнующий сейчас многих политиков и бизнесменов: не слишком ли высоко ценятся личные обиды Алексея Андреева, чтобы тормозить из-за них развитие третьего города страны?

На интересы Андреева на сессии намекнул и председатель комиссии по муниципальной собственности, единоросс Сергей Бондаренко

— Не помню фамилию, но знаю, что депутат работает на ОбьГЭСе, проживает в центре, заботится о Заельцовском боре, — заявил Бондаренко. — Я так понимаю, по его инициативе вопрос снят из-за того, что там что-то не так.

Примечательно, что, в частности, эксперты ЦДЖ сообщали о внутрипартийном консенсусе единороссов по данному вопросу.

— Критику генплана со стороны заксобрания поддержал губернатор — пусть и не публично, — сообщают в ЦДЖ. — По вертикали «Единой России» был достигнут консенсус, что фракция в горсовете не должна поддерживать недоработанный документ. Дорабатывать будут не только заельцовские вопросы. Подвис ряд крупных проектов, требующих перезонирования. В том числе, речь идет про уже начатые стройки. Как, например, жилой комплекс «Авиатор» компании «Брусника. Сибакадемстрой» возле городского аэропорта, возводимый на участке под спортивные сооружения. Принятие генплана могло бы узаконить стройку, а пока мэрия подставляется под претензии прокуратуры.

Напомним, что ранее сессия заксобрания приняла обращение к мэру Новосибирска Анатолию Локтю по поводу недопустимости строительства на территории бора, в поддержку которого высказались руководители фракций «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР.

Фото из сообщества «Сохраним Заельцовский бор» в ФБ