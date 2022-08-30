Уже 9 кандидатов заявили о желании занять пост мэра Красноярска

Еще два человека подали заявления в Красноярский Совет депутатов о своем желании стать мэром города. Это Александр Бухольцев и Владимир Моисеев. Первый из них, судя по открытым источникам, является руководителем и учредителем ООО «Прогвент». Фирма торгует машинами и различным оборудованием промышленного и специального назначения. Про второго претендента на кресло мэра информации в открытых источниках найти не удалось.

Таким образом теперь общее количество кандидатов достигло девяти. До этого о своем желании руководить городом заявили:

Предприниматель Михаил Пашин. По данным из открытых источников, Михаил Пашин является предпринимателем и председателем правления нескольких товариществ и союзов — ТСН «Святич», ГСПО «Сапфир — Гсо», ООО «Сапфир-2» и СТ «Строитель 74».

Безработный Алексей Полковников. В соцсетях он сообщил, что на протяжении 30 лет является безработным и в данный момент не имеет постоянного места жительства, в чём винит представителей краевой и городской власти. По мнению Полковникова, те обижены на него за «активное выявление и пресечение произвола разного рода».

Байкер и член общественного совета мэрии Александр Шестаков. В 1996 году окончил Красноярский техникум информатики и вычислительной техники. В 2006 году окончил Красноярский государственный торгово-экономический институт по специальности «экономист-менеджер». С 2015 года — президент благотворительного фонда «Сибирские дороги».

Предприниматель Алексей Герич. Из открытых источников удалось узнать, что на него зарегистрировано ИП, основной вид деятельности которого — «выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей».

Бывший работник городской администрации Алексей Аксютенко. Работал в мэрии Красноярска с 1999 до 2018 год. Он занимался вопросами рекламы в управлении архитектуры города. В конце 2017 года он оказался в центре скандала с наружной рекламой: тогда чиновника заподозрили в нарушении закона «О защите конкуренции».

Роман Мошенсон. По данным информационной системы «СПАРК», Роман Мошенсон является учредителем и генеральным директором компании «Мошенсон Групп», зарегистрированной в Москве в 2004 году.

Бывший предприниматель Анжела Дунаева. В 2013 году она зарегистрировала ИП, в рамках которого занималась физкультурно-оздоровительной деятельностью, а также розничной торговлей, арендой и управлением имуществом, оказанием медицинских и парикмахерских услуг. В конце 2020 года индивидуальное предприятие было ликвидировано.

Напомним, кресло красноярского градоначальника стало вакантным 3 августа, когда Сергей Ерёмин подал заявление об отставке. Исполняющим обязанности мэра стал первый заместитель Ерёмина Владислав Логинов. Желающие стать новым мэром Красноярска могут до пятницы, 2 сентября, подать заявление об этом в Горсовет.

Конкурc по выбору градоначальника пройдет 8 сентября 2022 года. Для его проведения уже сформирована комиссия, которая состоит из депутатов и представителей краевого правительства. Окончательное решение о кандидатуре мэра примут депутаты Горсовета в середине сентября. Для этого будет проведено тайное голосование.

Ранее редакция сообщала о том, кто вошел в конкурсную комиссию для выборов мэра Красноярска.