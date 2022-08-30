Рекламодателям

Уже 9 кандидатов заявили о желании занять пост мэра Красноярска

  • 30/08/2022, 13:51
Выборы мэра Красноярска
До завершения заявочной кампании осталось три дня.

Еще два человека подали заявления в Красноярский Совет депутатов о своем желании стать мэром города. Это Александр Бухольцев и Владимир Моисеев. Первый из них, судя по открытым источникам, является руководителем и учредителем ООО «Прогвент». Фирма торгует машинами и различным оборудованием промышленного и специального назначения. Про второго претендента на кресло мэра информации в открытых источниках найти не удалось.

Таким образом теперь общее количество кандидатов достигло девяти. До этого о своем желании руководить городом заявили:

Предприниматель Михаил Пашин. По данным из открытых источников, Михаил Пашин является предпринимателем и председателем правления нескольких товариществ и союзов — ТСН «Святич», ГСПО «Сапфир — Гсо», ООО «Сапфир-2» и СТ «Строитель 74».

Безработный Алексей Полковников. В соцсетях он сообщил, что на протяжении 30 лет является безработным и в данный момент не имеет постоянного места жительства, в чём винит представителей краевой и городской власти. По мнению Полковникова, те обижены на него за «активное выявление и пресечение произвола разного рода».

Байкер и член общественного совета мэрии Александр Шестаков. В 1996 году окончил Красноярский техникум информатики и вычислительной техники. В 2006 году окончил Красноярский государственный торгово-экономический институт по специальности «экономист-менеджер». С 2015 года — президент благотворительного фонда «Сибирские дороги».

Предприниматель Алексей Герич. Из открытых источников удалось узнать, что на него зарегистрировано ИП, основной вид деятельности которого — «выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей».

Бывший работник городской администрации Алексей Аксютенко. Работал в мэрии Красноярска с 1999 до 2018 год. Он занимался вопросами рекламы в управлении архитектуры города. В конце 2017 года он оказался в центре скандала с наружной рекламой: тогда чиновника заподозрили в нарушении закона «О защите конкуренции».

Роман Мошенсон. По данным информационной системы «СПАРК», Роман Мошенсон является учредителем и генеральным директором компании «Мошенсон Групп», зарегистрированной в Москве в 2004 году.

Бывший предприниматель Анжела Дунаева. В 2013 году она зарегистрировала ИП, в рамках которого занималась физкультурно-оздоровительной деятельностью, а также розничной торговлей, арендой и управлением имуществом, оказанием медицинских и парикмахерских услуг. В конце 2020 года индивидуальное предприятие было ликвидировано.

Напомним, кресло красноярского градоначальника стало вакантным 3 августа, когда Сергей Ерёмин подал заявление об отставке. Исполняющим обязанности мэра стал первый заместитель Ерёмина Владислав Логинов. Желающие стать новым мэром Красноярска могут до пятницы, 2 сентября, подать заявление об этом в Горсовет.

Конкурc по выбору градоначальника пройдет 8 сентября 2022 года. Для его проведения уже сформирована комиссия, которая состоит из депутатов и представителей краевого правительства. Окончательное решение о кандидатуре мэра примут депутаты Горсовета в середине сентября. Для этого будет проведено тайное голосование.

 

Ранее редакция сообщала о том, кто вошел в конкурсную комиссию для выборов мэра Красноярска. 

Фото с сайта Красноярского городского Совета депутатов

484

Рубрики : Власть Политика

Регионы: Красноярск

Теги : Выборы мэра Красноярска


продукты питания

В Новосибирской области расширяется сеть лабораторий для контроля за продуктами питания

В том числе для поставок сельхозтоваров на экспорт.
Читать статью >>
Цены на уголь

Цены на уголь для потребителей снова поползли вверх

Только с начала августа топливо для населения подорожало на 5-7%.
Читать статью >>
Русфонд

Роме Кодалаеву с диагнозом ДЦП требуется курсовое лечение

Необходимо собрать — 183 425 рублей.
Читать статью >>
Уличная торговля

Консульства трех государств подключат к борьбе с уличной торговлей в Новосибирске

Первоочередного внимания удостоятся ключевые площади города — Калинина и Маркса.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Недвижимость в Новосибирске

«Сегодня мир очень изменчив, и крайне важно иметь навык быстро адаптироваться к новым условиям»

Все материалы
Лента новостей

В Новосибирской области расширяется сеть лабораторий для контроля за продуктами питания

30/08/2022, 16:05

Новосибирцы могут подключить тепло в свои дома досрочно

30/08/2022, 15:29

Цены на уголь для потребителей снова поползли вверх

30/08/2022, 15:06

Роме Кодалаеву с диагнозом ДЦП требуется курсовое лечение

30/08/2022, 14:53
Популярное

Обязательная маркировка рекламы с 1 сентября 2022 года

30/08/2022, 10:57

Реклама алкогольной продукции может вернуться на билборды

30/08/2022, 09:55

Какие документы работодатель не вправе требовать от соискателя

29/08/2022, 15:04

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ улучшил условия зарплатного обслуживания

30/08/2022, 12:57

ВТБ финансово поддержит более 40 тысяч пенсионеров

30/08/2022, 10:35

Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером семейного фестиваля «Рубеж лета»

30/08/2022, 10:00
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска