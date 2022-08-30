Консульства трех государств подключат к борьбе с уличной торговлей в Новосибирске

В ближайшее время на базе мэрии Новосибирска пройдет официальная встреча чиновников муниципалитета с представителями консульств трех государств: Узбекистана, Таджикистана и Киргизстана с привлечением национально-культурных автономий, участники которой обсудят совместное решение проблемы незаконной уличной торговли в Новосибирске. Об этом в ходе оперативного совещания в мэрии объявил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин.

— Борьба с незаконной торговлей не направлена на тех, кто торгует результатами собственного труда на участке, — говорит мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Речь идет о другом явлении — это уже бизнесом назвать нельзя. Что выходит за рамки законодательства — это уже не бизнес. Поэтому продолжим работу по ликвидации, подчеркну, незаконной, лоточной торговли, торговли с кибиток, которая уродует вид города. Нет подтверждения доброкачественности этой продукции. Мы не с бизнесом боремся. Бизнес — это те, кто работают в законодательном поле и соблюдают наши правила.

Особое внимание, как сообщают в мэрии, в борьбе с торговыми точками по-прежнему сосредоточено на таких знаковых местах, как площади Калинина и Маркса. Здесь уже по линии непосредственно самого муниципалитета совместно с контролирующими и правоохранительными органами предполагается, во-первых, увеличить количество рейдов, во-вторых, обеспечить льготными торговыми местами новосибирских пенсионеров-дачников, которых, как уверяют в городском руководстве, санкции со стороны правоохранителей и профильных подразделений мэрии коснуться не должны. Как и представителей легального бизнеса.

В то же время напомним, что представители бизнес-сообщества уже заявляли о фактах попадания под раздачу и неправомерного демонтажа их торговых объектов.

По информации мэрии Новосибирска, в период с 23 августа по итогам ежедневных рейдов на площади Калинина составлены 6 протоколов, изъяты более 1,5 тонн сельскохозяйственной продукции и непродовольственных товаров. Всего по городу составлены 15 протоколов, осуществлены 15 изъятий незаконной продукции общим весом 5,5 тонн. Для дачников и огородников организованы 85 льготных мест на специальных торговых лотках во всех районах города. Кроме того, на улице Перевозчикова определена локация для установки лотков-навесов на более чем 20 торговых мест.

Ранее редакция сообщала, как мэрия призывала новосибирцев торговцев-нелегалов «наказывать рублем».