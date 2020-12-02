«Узкие» специалисты принимают, но записаться нельзя

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили, что в день обращения пациента в поликлинику №11 в Ленинском районе ему будет оказана необходимая помощь.
— Ведут прием узкие специалисты: эндокринолог, офтальмолог, хирург, невролог, — сообщается в ответе министерства за подписью его главы Константина Хальзова о ситуации в медучреждении в ответе на запрос редакции. — Не прекращена работа стоматологии и центра амбулаторной поликлинической помощи. Запись на плановый прием к узким специалистам не осуществляется. Медицинская помощь оказывается пациентам, обратившимся в клинику в день обращения.
— Руководители медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Новосибирской области, вправе перенести сроки оказания медицинской помощи взрослому населению на период после 1 декабря 2020 года, — сообщает Хальзов. — Данная мера была введена с целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции и оптимизации работы амбулаторно-поликлинического звена 26 октября 2020 года.
Кроме того, по информации министерства, плановую помощь в настоящий момент можно получить в разрезе территориальной программы госгарантии бесплатного оказания гражданам медпомощи в рамках профилактических мероприятий.
— Это помощь, оказываемая при проведении профилактических мероприятий, при состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на неопределенное время не повлечет за собой ухудшения состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью, — говорится в ответе.
При этом, как сообщают в Минздраве, эпидемиологическая ситуация не обошла стороной и указанную поликлинику №11.
— Младший персонал (в том числе узкие специалисты, терапевты) в этой поликлинике в настоящий момент частично находится на листке временной нетрудоспособности, — уточняют в ведомстве.
Фото: pixabay.com, автор- valelopardo
Популярное с сайта