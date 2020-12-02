«Сарафан – наше всё! Ботоводы! Человек в рубашке напрокат!»

Заседание начали с видео спича Павловой Ульяны (консультант по маркетингу и продвижению брендов, управляющий партнер «Агентство маркетинговых Стратегий Макс»), где она рассказала подробную инструкцию интернет — продвижения для смелых компаний сегодня. Спикер обратила внимание директоров на несколько иной аспект контент — маркетинга, показала множество кейсов о работе с этим.

Спикер Никуленко Вероника (блогер — более 53 000 подписчиков (@nika_nikulenko_)) открыла для руководителей новый взгляд на Инстаграм — рекламу и по шагам рассказала, как работают компании с блогерами, осветила вопросы доверия и особенностей сотрудничества с ними. Вероника познакомила директоров с алгоритмами продвижения товаров и услуг компаний через блогерство. Участники заседания активно задавали вопросы по такой еще неизведанной до конца теме.

Следующий выступающий – частый гость Клуба Директоров — Дель Вячеслав (совладелец, исполнительный директор «Высоцкий Консалтинг Новосибирск») очень харизматично и увлекательно поделился опытом про создание «Клуба лояльных покупателей», который является, на его взгляд, наиболее актуальным и необходимым с точки зрения маркетинга, инструментом работы с клиентами сегодня. Он подтвердил, что по его наблюдениям, потребности клиентов изменились, и работать с ними надо по-иному, что он и предлагает.

С пикер Глухих Николай (маркетолог, основатель и директор новосибирского агентства Wow; входит в топ-50 ключевых digital-персон России по версии «Tagline») поведал участникам клуба про потребности клиентов сегодня с высоты взгляда маркетолога. Николай уточнил, что в «корне ничего не поменялось, как было 3000 рекламных сообщений в день на человека, так и осталось». Однако, изменился контекст жизни в принципе. Поэтому люди стали меньше доверять брендам, а больше знакомым; меньше покупать у дилеров, а больше совершать совместные покупки. Потребитель сегодня везде ищет подвох, все проверяет самостоятельно, а фактор социального одобрения девальвировался.

Спикер Шелепенкова Юлия, (директор санатория «PARUS medical resort & SPA», председатель комитета по санкуру НП «Новосибирская ассоциация туристских организаций») интересно рассказала участникам про то, как они за сутки переделали концепцию санатория, как в сложные карантинные времена добивались продаж и качественной работы, и как, найдя необычные потребности клиентов (но обычные во времена пандемии), сыграли на этом и подняли продажи.

Дискуссия заседания показала: клиенты трансформировались, приоритеты клиентов изменились, покупатели стали более недоверчивые, а покупательская способность снизилась. Однако, и в таких условиях реально и необходимо искать новые пути и методы маркетинга и работы с клиентами. И, как сказала Роза Бертэн, личная портниха французской королевы Марии-Антуанетты: «Все новое – хорошо забытое старое».

По окончании заседания были выбраны два лучших вопроса от руководителей, которым достанутся призы от партнеров Клуба Директоров: книга от «Литературного магазина КАПИТАЛЪ» и Новогодний набор чая от компании «БАОЛИНЬ».

Следующее новогоднее заседание Клуба Директоров будет в декабре. Проходить оно будет в необычном формате.

Фото предоставлено Клубом Директоров