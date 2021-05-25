Бизнес и государство: взаимодействие или противостояние

Инициаторы конференции — комитет по финансам и налогообложению Новосибирского областного отделения «Опоры России» и центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области «Мой бизнес» — привлекли в качестве спикеров специалистов и экспертов из УФНС по Новосибирской области и Сибирского ГУ Банка России.

Руководитель комитета по финансам Новосибирского областного отделения «Опоры России», директор бухгалтерской компании ООО «Финансовый навигатор» Наталья Рапота осветила вопросы об окончании моратория на налоговые проверки в сфере применения контрольно-кассовой техники и необходимости ее применения всеми предприятиями, в том числе на рынках и предприятиях общественного питания. А Владимир Шаповалов, начальник отдела оперативного контроля УФНС по Новосибирской области, рассказал о методах работы налоговых органов по выявлению недобросовестных налогоплательщиков и побуждению их применять легальные способы предпринимательской деятельности.

Директор аудиторской фирмы АФ «Галакт-Инфо», член комитета по финансам Новосибирского областного отделения «Опоры России» Галина Апушкина обратила внимание участников на новые критерии, которые используют в своей работе сотрудники налоговых служб, чтобы выявить законность или незаконность действий бизнеса при получении различных вычетов. Суть новых подходов к проверкам изложена в письме ФНС от 10.03.2021.

— В частности, налоговая служба теперь досконально изучает то, с какой целью бизнес заключает договоры с контрагентами — действительно ли у них есть деловой мотив и экономическая цель или все делается только для оптимизации налогооблагаемой базы, — предупредила спикер.

Заместитель начальника правового отдела УФНС по Новосибирской области Илаха Алиева обратила внимание на применение налоговой реконструкции в случае выявления «технических» компаний в деятельности налогоплательщика.

Руководитель компании полного цикла бухгалтерских и юридических услуг «Альберо Нетворк», член комитета по финансам Новосибирского областного отделения «Опоры России» Анастасия Степаненко объяснила принципы использования криптовалют в деловой практике. Эксперт рассказала, что признается цифровой валютой в России, кто может ее выпускать, как она учитывается, а также про уплату налогов при работе с криптовалютой, про то, как цифровые деньги должны отражаться в документообороте и отчетах.

— В настоящее время заработать криптовалюту можно, а вот использовать ее как средство расчета для оплаты товаров, работ и услуг — нельзя. Причем запрет касается и юридических и физических лиц, — уточнила Анастасия Степаненко.

Ведущий экономист управления платежных систем и расчетов Сибирского ГУ Банка России Дмитрий Прохоров посвятил свое вступление преимуществам работы малого бизнеса в системе быстрых платежей (СБП), которая действует в стране уже несколько лет.

— В настоящее время в СБП реализована возможность совершать переводы между счетами граждан, а также платежи в пользу юридических лиц, например за товары и услуги, в том числе с использованием QR-кодов, — пояснил он.

Эта тема вызвала живой отклик у участников. По словам предпринимателей, в настоящее время в Новосибирске по QR-кодам проведение оплаты выполняют единичные учреждения банковской сферы, то есть, по сути, очень важный и удобный сервис не работает. Спикер ЦБ РФ парировал, что закон обязывает все банки присоединиться к системе в установленные сроки и что задержки, возможно, вызваны тем, как банки решают технические задачи настройки сервиса внутри своей системы.

Член президиума областного отделения «Опоры России» Ольга Корпачева выступила докладчиком по двум животрепещущим для бизнеса темам, касающимся тотального контроля со стороны проверяющих органов и деятельности самозанятых.

На конкретных случаях из практики она объяснила, что нужно делать, если регуляторы предъявляют те или иные претензии, как отвечать на запросы банков при угрозе блокировки счетов и действовать, чтобы случайно не оказаться под ударом, как выходить из сложных ситуаций при взаимодействии с контролерами.

Что касается самозанятых, то и здесь Ольга Корпачева указала на очевидные ошибки, которые допускают предприниматели, пытаясь, к примеру, минимизировать затраты на персонал и выводя для этого в категорию самозанятых своих работников, чем вызывают многочисленные вопросы у проверяющих органов. Также она затронула и все аспекты деятельности самозанятых в текущий момент, обозначила плюсы такой формы работы для некоторых категорий бизнеса и рассказала, как самозанятые могут законно сотрудничать друг с другом и с иными организационными формами бизнеса, если в этом возникает необходимость.

Начальник офиса «Новосибирский» АО КБ «Урал ФД» Татьяна Королева сделала акцент на нюансы банковского контроля после изменений, внесенных в 115-ФЗ, объяснила, как банки в рамках этого закона сотрудничают с Росфинмониторингом, что может привести бизнес в «черные списки» этих организаций и есть ли возможность застраховать свой бизнес от таких неурядиц. Эксперт дала исчерпывающие ответы на многочисленные вопросы аудитории, затрагивающие практику конкретных бизнесов.