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Связной рассказал, какие подарки к Новому году выбрали сибиряки

Наиболее высоким спросом в декабре 2018 года и в первой половине января 2019 года пользовались смартфоны и наушники.
  • 14/01/2019, 11:17
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Технологичный ритейлер Связной | Евросеть проанализировал покупательское предпочтение сибиряков в преддверии и в течение новогодних праздников на основе данных о продажах компании, сообщили в пресс-службе компании.

— В период с 1 декабря 2018 года по 8 января 2019 года сибирские клиенты объединенной компании Связной | Евросеть приобрели 133 тыс. смартфонов на сумму более 1,5 млрд рублей. Самыми востребованными смартфонами в штучном выражении стали Samsung Galaxy J2 Prime, Honor 7A и Samsung Galaxy A7, в денежном —  Samsung Galaxy A7, iPhone X с объемом памяти 64 ГБ и версия iPhone 7 на 32 ГБ, — говорится в сообщении.

Объем продаж наушников ритейлера в Сибири за данный период времени в натуральном выражении составил 30,7 тыс. штук, в денежном – 55 млн рублей. Наибольший интерес вызвали наушники JBL T110, причем Bluetooth-версия оказалась популярнее проводной, в переводе на рубли не было равных беспроводным наушникам Apple AirPods.

— Техника по-прежнему остается одним из самых желанных новогодних подарков, что находит отражение и в наших продажах. И если интерес к смартфонам в преддверии Нового года и в праздничные дни января можно считать хорошей традицией, то существенный рост продаж категории наушников объясняется расширением модельного ряда беспроводного сегмента, — подчеркивает директор макрорегиона «Сибирь» объединенной компании Связной | Евросеть Сергей Шляхтич.

Фото: пресс-служба компании

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