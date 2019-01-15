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В 2018 году количество ДДУ в строительстве жилых домов в регионе выросло

И составило 28 855 договоров.
  • 15/01/2019, 17:36
construction

В прошедшем году управлением Росреестра по Новосибирской области было зарегистрировано 28 855 договоров долевого участия в строительстве многоквартирных жилых домов, это на 13% больше по сравнению с количеством зарегистрированных договоров долевого участия в 2017 году – 25 585 договоров, сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2016 году было зарегистрировано 31 569 договоров долевого участия, это на 9% больше по сравнению с показателями 2018 года.

В декабре истекшего года было зарегистрировано 2 611 договоров, это на 8% меньше по сравнению с показателями декабря 2017 года.

Наибольшее количество договоров долевого участия было зарегистрировано в прошедшем году в сентябре – 3 241, в октябре – 3 075, в ноябре – 2 888, меньше всего договоров было зарегистрировано в феврале – 1 787.

Фото: pixabay.com, автор- cegoh

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