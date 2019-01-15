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Росфинмониторинг проконтролирует контракты Новосибирской области

Эксперты финразведки будут мониторить не только генподрядчиков, но и несколько уровней их партнеров, работающих на субподряде.
  • 15/01/2019, 16:24
Автор: Юлия Данилова
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Аналитики финансовой разведки будут отслеживать наиболее крупные и значимые для региона проекты.

— Это наше совместное решение: выйти на полный информационный обмен. На этапе исполнения контракта у нас есть инструменты контроля качества работы и продукции, но мы можем контролировать платежи только в адрес генподрядчика, максимум — субподрядчика первого уровня. Полномочий для более глубокого отслеживания ситуации у органов власти нет, — пояснил в ходе пресс-подхода после подписания соглашения с Межрегиональным управлением Росфинмониторинга губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Возможности Росфинмониторинга позволят обеспечить прозрачность платежей. Для нас это определенный залог целевого и эффективного расходования бюджетных средств.

Травников уточнил, что аналитики финансовой разведки будут отслеживать наиболее крупные и значимые для региона проекты. Это все объекты, связанные с подготовкой к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, строительство перинатального центра, четвертого моста, а также реализация национальных бюджетоемких проектов: «Безопасные и качественные дороги», строительство детских садов и школ, программа расселения жителей аварийных домов.

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— В тексте соглашения обговорены сроки и периодичность предоставления информации, которую мои коллеги по направлениям будут обязаны предоставлять в Росфинмониторинг. Это осознанный шаг. Да, он увеличит нагрузку на наших сотрудников, но приведет к повышению эффективности расходования бюджетных средств, — подчеркнул губернатор.

В ходе церемонии подписания он уточнял, что информация о получателях и платежах на сумму более 10 млн рублей будет предоставляться в финразведку раз в полугодие или раз в квартал.

Руководитель межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу Андрей Долбня пояснил, что в рамках подобного сотрудничества служба уже в течение двух лет работает с Красноярским краем по подготовке к проведению Универсиады, и здесь есть соответствующие результаты.

— Росфинмониторинг будет предоставлять правительству области информацию о благонадежности компаний. Мы проверим все предприятия, участвующие в кооперации при строительстве объектов, при транзите или обналичивании денежных средств, — перечислил Долбня. — Мы вполне готовы проверять подрядчиков 3-4 уровня, а если речь пойдет об уголовном преследовании, то и дойти до самого низа.

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Глава окружного Росфинмониторинга сообщил, что в 2018 году в Новосибирской области было заключено более 86 тысяч государственных и муниципальных контрактов на общую сумму около 80 млрд рублей — или 20% от общесибирского объема.

— Все закупки были прозрачны, участвующие в них предприятия не обладали признаками номинальности. Однако на 2-3 этапах выявляются фирмы-однодневки, основная цель которых — транзитные операции и обналичивание средств, — говорит Андрей Долбня.

Впрочем, в целом в Новосибирской области объем обналички сокращается. В 2017 году речь шла о 21 млрд рублей, в 2018 — о 12 млрд.

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