В 2018 году на Новосибирской ГЭС на модернизацию оборудования направлено более 830 млн. рублей

В 2018 году на Новосибирской ГЭС на реализацию мероприятий в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ), начатой в 2012 году, было направлено 830,42 млн. рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Наиболее крупным проектом является техническое перевооружение гидроагрегатов с полной заменой турбин. Новые рабочие колеса обладают современными техническими характеристиками, имеют более высокий КПД (94% вместо 89%) и увеличивают установленную мощность каждого гидроагрегата на пять мегаватт. В результате проведенных работ установленная мощность Новосибирской ГЭС увеличилась на 25 мегаватт и, на сегодняшний день, составляет 480 МВт.

5 июля 2018 года введен в промышленную эксплуатацию после технического перевооружения гидроагрегат №7 — шестой из семи имеющихся. Работы по замене турбины на гидроагрегате №2 будут завершены во втором квартале 2019 года.

Программа комплексной модернизации также включает в себя обновление оборудования открытых распределительных устройств (ОРУ) 110, 220 кВ. В 2018 году гидроэнергетики завершили очередной этап по замене оборудования ОРУ-110 кВ – введены в эксплуатацию 4 элегазовых модуля, вторая система шин, 22 разъединителя. Работы по техническому перевооружению ОРУ-110 кВ продлятся до конца 2020 года. Всего будет установлено 20 элегазовых комплексов, заменены две системы шин, смонтированы новые кабельные лотки, заменено ограждение и выполнено благоустройство территории. Замена масляных выключателей на современные элегазовые комплексы позволит исключить из эксплуатации трансформаторное масло общим объемом 300 т.

Важной составляющей ПКМ является автоматизация всех технологических процессов управления гидроэлектростанцией. В 2018 году на Новосибирской ГЭС начаты работы по замене главного щита управления (ГЩУ), которые проводятся в рамках реализации проекта по созданию верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическими процессами. Ввод в промышленную эксплуатацию современного щита управления запланирован на 2-й квартал 2019 года.

Реализация мероприятий по техническому перевооружению Новосибирской ГЭС позволит повысить надежность и безопасность эксплуатации оборудования, минимизировать экологические риски, увеличить выработку электроэнергии, существенно снизить затраты на ремонт и техническое обслуживание. По итогам реализации ПКМ установленная мощность станции вырастет на 35 МВт.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «РусГидро»