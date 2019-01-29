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Елена Тырина стала врио руководителя Региональной общественной приёмной Дмитрия Медведева в Новосибирской области

За ее кандидатуру члены обновленного Регионального политического Совета проголосовали единогласно.
  • 29/01/2019, 16:02
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Члены обновленного Регионального политического Совета единогласно поддержали кандидатуру депутата Законодательного Собрания Новосибирской области, члена президиума Регионального политического Совета, председателя Общественного совета партийного проекта «Народный контроль» Елены Тыриной на должность руководителя Региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева в Новосибирской области. Документы для согласования кандидатуры Елены Тыриной будут отправлены в Москву, сообщили в   пресс-службе регионального отделения партии.

Елена Николаевна Тырина родилась 30 марта 1975 года в городе Бийске Алтайского края в семье сыродела и металлурга. В 2004 году переехала в Новосибирск и поступила в Новосибирский государственный университет экономики и управления. Декабрь 2006  — октябрь 2015 года — помощник депутата Новосибирского областного Совета депутатов IV созыва Д.В. Пингасова. С 2014 года — член совета регионального общественного экологического движения «Зеленая дружина. В мае 2015 года приняла участие и стала одним из победителей предварительного Народного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области VI созыва. В сентябре 2015 года отмечена премией конкурса «Женщина-предприниматель — 2015».

Фото: Юлия Данилова

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