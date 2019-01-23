В 2018 году новосибирцы получили 14,5 миллионов гигакалорий тепла

Теплоэлектроцентрали и котельные Новосибирского филиала СГК в 2018 году отпустили рекордное за последние 8 лет количество тепловой энергии – 14,5 миллионов гигакалорий, сообщили в пресс-службе компании.По сравнению с 2017 годом отпуск тепловой энергии в прошлом году увеличился на 11%.

Главным фактором, который оказал влияние на рост, стали низкие температуры наружного воздуха в Новосибирске и Куйбышеве во время отопительного сезона 2018 года (с января по май и с сентября по декабрь).

Директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков отметил, что другими факторами роста производства тепла стали перевод на мощности ТЭЦ небольших котельных и подключение к станциям 80 новых потребителей.

— Высокие показатели 2018 года обусловлены в том числе поэтапной реализацией стратегии Сибирской генерирующей компании, которая пришла в Новосибирскую область в прошлом году. Увеличению отпуска тепла способствовало замещение котельных и переключение их нагрузки на ТЭЦ СГК, а также подключение к станциям новых потребителей. Что касается работы ТЭЦ, то она была на хорошем уровне: сбоев, которые приводили бы к недоотпуску тепла, в уходящем году не было, станции четко выполняли теплофикационный график, — отметил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

Наибольшее количество тепла среди станций Новосибирского филиала СГК — 5 млн Гкал (38,4% от общего отпуска) — в 2018 году, как и в предыдущие годы, произвела ТЭЦ-5.

Самый интенсивный рост отпуска тепловой энергии в 2018 году по сравнению с 2017 годом среди новосибирских станций показали ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Производство там выросло на 18,5% и 15% соответственно.

В технической дирекции филиала отмечают, что прирост по ТЭЦ-3 объясняется, в том числе, переводом на мощности станции завода Сибсельмаш и потребителей котельной Новосибирского оловокомбината.

— Динамика Новосибирской ТЭЦ-3 стала самой интенсивной за последние 5 лет – наряду с ростом отпуска тепловой энергии зафиксирован и рост выработки электроэнергии. Он составил 17,6%, — подчеркнули в СГК.

В целом за 2018 год предприятия Сибирской генерирующей компании во всех городах присутствия произвели 46,2 миллиарда киловатт-часов электрической энергии и 46 миллионов гигакалорий тепла. Выработка электрической энергии СГК выросла по сравнению с 2017 годом на 28%. Рост показателей произошел за счет включения в состав холдинга в начале 2018 года ТЭЦ в Новосибирске, Бийске и Куйбышеве. Суммарно тепловые станции СГК обеспечили 22% потребления электроэнергии в ОЭС Сибири и более 4% электроэнергии, вырабатываемой в России. Объемы выработки тепловой энергии станциями и котельными СГК в 2018 году превышают показатели 2017 года на 73%.

Фото: пресс-служба СГК