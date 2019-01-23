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Новосибирск договаривается о поставках коммунальной техники из Беларуси

Белорусов заинтересовал опыт Новосибирска по внедрению «умных остановок».
  • 23/01/2019, 16:47
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Новые направления сотрудничества в транспортной сфере обсудил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе встречи с председателем Мингорисполкома Анатолием Сиваком. Стороны обсудили перспективы поставок в Новосибирск новой белорусской техники – не только троллейбусов и трамваев, но и коммунальных машин, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Развитие транспортной инфраструктуры Новосибирска – основной вопрос, который сегодня нас интересует в сотрудничестве с белорусской стороной. У нас уже есть белорусские автобусы на линии, мы используем белорусские технологии для реконструкции наших трамваев, но перспективы сотрудничества гораздо шире — мы обсуждаем создание совместных производств в других направлениях, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Отмечается, что глава Новосибирска посетил несколько крупных минских предприятий. В частности, управляющую компанию холдинга «Белкоммунмаш», представительство которой успешно работает в Новосибирске, и ОАО «Минский тракторный завод».

— На «Белкоммунмаше» мы оценили возможности перехода на новые виды трамваев с более современным дизайном, ознакомились с троллейбусами автономного хода — для нас это очень перспективные направления. На «Минском тракторном заводе» посмотрели линейку тракторов. Есть машины, которые интересны для нашего хозяйства: предназначенные для уборки улиц, тротуаров, внутридворовых территорий — там, где нужна техника меньшего формата, но большей маневренности. Безусловно, мы будем рассматривать разные варианты и продолжать сотрудничество с партнерами из Беларуси. В ходе переговоров нам удалось наметить пути для дальнейшего развития наших отношений, — отметил мэр Анатолий Локоть.

В пресс-службе подчеркнули, что по мнению белорусских партнеров, у них есть разработки, которые можно применять и внедрять в Новосибирске и области, Новосибирску также есть что предложить в сфере науки и инновационных технологий. В частности, белорусов уже заинтересовал опыт Новосибирска по внедрению «умных остановок».

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска

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